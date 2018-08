Queen of Pop en familievrouw: dit zijn de zes kinderen van Madonna

Madonna is naast the Queen of Pop ook een echte familievrouw. Met zes kinderen heeft ze het er maar druk mee. Streng is ze ook, als we zoon Rocco mogen geloven die ooit bij Oprah een boekje opendeed. Hoe gaat het met haar zes kinderen, Lourdes (21), Rocco (18), David (12), Mercy (12), Estere (6) Stella (6)?

Lourdes (Lola)

Vier dochters heeft Madonna inmiddels. Haar oudste, Lourdes, kreeg ze in 1996. Tijdens de opnames voor de film Evita kwam ze erachter dat ze zwanger was. De vader van Lourdes is Carlos Leon, de toenmalige vriend van Madonna, en op dat moment ook haar fitnesstrainer. Op 14 oktober 1996 kwam Lourdes in Los Angeles ter wereld.

Lourdes draagt zowel de achternaam van haar moeder, als die van haar vader en heet voluit Lourdes Maria Ciccone Leon. Ze wordt al haar hele leven Lola genoemd. De 21-jarige studeert dans aan de Universiteit van Michigan, waar ze ook op campus woont. Ze heeft een enorme voorkeur voor mode.

Rocco

Volledig scherm Madonna en Rocco vorig jaar in New York City. © PBG In augustus 2000 werd Madonna voor de tweede keer moeder. Na een naar verluidt moeilijke bevalling werd zoontje Rocco John Ritchie in Los Angeles geboren. Zijn vader is regisseur Guy Ritchie, waar Madonna op 22 december 2000 in Schotland mee trouwde. Acht jaar later gingen ze uit elkaar.



Rocco's band met zijn moeder is niet altijd even goed geweest. Rond 2015, toen Rocco 15 jaar was, besloot hij dat hij bij zijn vader in Londen wilde wonen. Lange tijd was er, volgens de Amerikaanse media, weinig tot geen contact tussen moeder en zoon. Uiteindelijk mocht Rocco bij zijn vader blijven wonen, maar werd hij wel verplicht contact met zijn moeder te onderhouden. Rocco zit op school in Londen, maar verblijft ook regelmatig in New York. Hij is goed bevriend met Brooklyn Beckham, de oudste zoon van David en Victoria Beckham. Het contact met zijn moeder is inmiddels volledig hersteld.

David

De derde zoon van Madonna is de in Malawi geboren David Banda. De 12-jarige David kan goed voetballen en speelt bij de jeugd van Benfica, Lissabon, waar hij ook woont samen met zijn moeder en zusjes. David werd door Madonna geadopteerd in 2006, toen hij 13 maanden oud was. De procedure rondom zijn adoptie zorgden vooral nogal wat commotie.

David, die zijn moeder is verloren aan aids, woonde op moment van zijn ontmoeting met Madonna in een weeshuis in Malawi. David was op dat moment ziek; hij leed aan malaria en scheurbuik en had een longontsteking. Madonna wilde het jongetje graag adopteren en zou naar eigen zeggen zijn nog levende vader om toestemming hebben gevraagd. Hij was akkoord met de adoptie.

Na enkele bezoeken aan het weeshuis werd het jongetje mee naar New York genomen, maar de adoptie werd pas in 2008 legaal. David werd vorig jaar gescout door Benfica, waar hij na de zomer van 2017 bij de jeugd is gaan spelen. Het verhaal gaat dat Christiano Ronaldo zelf nog heeft geprobeerd om David onder contract bij zijn oude club Sporting Lissabon te krijgen. Zijn moeder is met het hele gezin naar Lissabon verhuisd voor de voetbalcarrière van haar zoon.

Mercy James

Net als haar geadopteerde broer David, werd ook Mercy James uit een weeshuis in Malawi geadopteerd. Het meisje, dat toen nog Chifundo James heette, was op dat moment 4 jaar oud. De gehele adoptie van Mercy duurde ruim twee jaar, mede veroorzaakt door alle commotie rondom de adoptie van adoptiebroer David. Tijdens de opening van haar eigen vleugel in een kinderziekenhuis in Malawi vertelde Madonna er het volgende over:

,,Ik heb Mercy ontmoet vlak na mijn eerste ontmoeting met David. Ze woonden in twee verschillende weeshuizen. David in Mchinji en Mercy in Blantyre. Mercy had op dat moment malaria, en was net als haar broertje erg ziek. In Malawi kreeg ik uiteindelijk toestemming om David te adopteren, maar toen ik enkele maanden later al het papierwerk voor Mercy invulde, kreeg ik 'nee' als antwoord. De rechter vond mij niet geschikt om voor haar te zorgen omdat ik net was gescheiden. Hij achtte het beter dat Mercy in het weeshuis bleef. Madanna, die bleef volhouden, kreeg pas na twee jaar toestemming om het meisje mee naar de Verenigde Staten te nemen. Mercy is inmiddels 12 en zit op school in Lissabon. Haar broer David is ongeveer een half jaar ouder.

Estere en Stella

In februari 2017 adopteerde Madonna de toen vierjarige tweeling Estere en Stella. De meisjes brachten net als hun adoptiebroer David de eerste jaren van hun leven door in het weeshuis Home of Hope in de stad Mchinji. Ze waren daar, pas enkele maanden oud, achtergelaten door hun oma. Beide ouders waren op dat moment al overleden.



Ook deze adoptie duurde ongeveer twee jaar. Madonna ontmoette de meisjes dus al toen ze ongeveer twee jaar waren. De zangeres gaf na de adoptieprocedure aan dat de rechter in Malawi haar aan een pittig vragenvuur had onderworpen, onder meer over haar leeftijd en taalgebruik. Uiteindelijk kreeg Madonna, na lang wachten, toestemming om de meisjes mee te nemen. Sinds de zomer van 2017 wonen ze met hun moeder, zus en broer in Lissabon, waar ze beiden naar een internationale school gaan. De meisjes zijn inmiddels zes jaar.

