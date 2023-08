Queen zaait verwarring met bericht over ‘mogelijk laatste keer’ touren

Queen en Adam Lambert reizen in het voorjaar met hun Rhapsody Tour naar Japan. De band kondigde vijf shows in het Aziatische land aan en suggereerde dat dat mogelijk de laatste keer zal zijn. Met die mededeling zorgde de iconische groep voor verwarring bij fans, die bezorgd zijn dat Queen stopt.

‘We hebben veel zin om terug te keren naar Japan, het land dat altijd een speciaal plekje in ons hart heeft gehad. Dit kan wel eens de laatste keer zijn... wie weet?’, schrijven Roger Taylor en Brian May bij de aankondiging. Op sociale media uitten fans al hun zorgen over die bewoording. ‘Hoe bedoel je de laatste keer’, schrijft een fan bijvoorbeeld op Instagram.

Queen en Adam Lambert treden sinds 2011 samen op. Dat begon met een optreden bij de MTV Europe Music Awards in Belfast, groeide uit naar een mini-tournee tot uiteindelijk een grote wereldtournee. In juni afgelopen jaar maakte de formatie nog grote indruk tijdens het jubileumconcert voor de inmiddels overleden Queen Elizabeth.

In oktober beginnen Queen en Adam Lambert aan het Noord-Amerikaanse deel van hun tournee. In februari staan de vijf concerten in verschillende stadions in Japan op het programma.

