Quinty toont haar sexy kant en Xess Xava juicht om verhuizing

Domien Verschuuren is lyrisch over zijn nieuwste haarcoupe. De dj durfde een 'iets lichter' kleurtje wel aan.

Het jaar maar meteen begonnen met een iets lichter kleurtje. En daar ben ik héél blij mee! Kijk nou hoe tof. Thanks @irisheijden! 🙏🏼🔥❤️ @salonbnl Een foto die is geplaatst door null (@domien) op 10 Jan 2018 om 10:31 PST

Is Quinty Trustfull in Koffietijd normaal gesproken te zien in nette pakjes, vandaag showt ze haar sexy kant. De brunette kreeg een sexy zwart jurkje met een opvallende slangapplicatie op haar rechterborst toebedeeld. ,,Iets met een slang'', aldus Quinty droogjes.

🐍 #talkiesmagazine #nowinstore #covermodel #fashionshoot #ietsmeteenslang Een foto die is geplaatst door null (@qtrustfull) op 10 Jan 2018 om 9:32 PST

Katja Schuurman is in Thailand aan het schrijven geslagen. De actrice heeft bakken met inspiratie terwijl ze geniet van een strakblauwe lucht en heldere zee.

Nu ben ik echt aan het werk: ik schrijf een boek over reizen! #travel #writing #book #inspiration Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 9 Jan 2018 om 23:08 PST

Beautyvlogster Laura Ponticorvo wordt op haar vakantieadres in Bali overladen met complimenten. Reden is haar laatste foto vanuit een infinitypool waarop haar strakke gebruinde billen niet te missen zijn.

Don’t dream your life .. Live your dreams 🌸 #bali Een foto die is geplaatst door null (@lauraponticorvo) op 9 Jan 2018 om 23:32 PST

Carice van Houten verklapt welk gadget voor haar absoluut onmisbaar is. In haar luxe bovenhuis in Amsterdam, waarvoor ze eind vorig jaar 1,6 miljoen euro neertelde, liet la Van Houten een matzwarte Quooker van een slordige 2.000 euro installeren.

Can’t do without this anymore @quooker 🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@leavecaricealone) op 10 Jan 2018 om 0:32 PST

Sylvie Meis gaat - net terug uit het zonnige Miami - onbeschaamd door met het delen van haar modellenkiekjes. Vandaag overdenkt ze haar zonden vanaf een dak. ,,Love my team'', laat ze weten over de fotoshoot waarvoor ze een paar zwart suede overkneelaarzen aan kreeg.

Let’s sit on my rooftop🙆🏼 #gazing #thinking #planning @meis_enterprise @sylviedesigns #lovemyteam #photocredit @sandra.mika 📷 Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 10 Jan 2018 om 2:38 PST

Na een gezinsvakantie in een onbekend ver oord is Jan Versteegh gebruind maar met een ontzettende jetlag teruggekeerd in het grijze Nederland. Knuffelen met zijn lievelingskat verzacht het leed.

Een nachtvluchtje zonder slaap verder, maar de heerlijke knuffel van deze maakt alles goed. Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 10 Jan 2018 om 2:45 PST

Kelly Weekers, de vriendin van producer John Ewbank, zit in een sentimentele periode nu dochtertje Scottie één kaarsje heeft uitgeblazen. De psychologe heeft naar eigen zeggen nul ambitie een perfecte moeder te zijn. Want ,,er is niet een manier om het te doen, maar 1001. Het één hoeft niet beter te zijn dan het ander. Streven naar die 'beste manier' is een onhaalbaar doel.'' Vrouwen die daar meer van willen weten, kunnen terecht bij Kel's masterclass Mama in Balans.

Wie benieuwd is hoe Georgina Verbaan eruit ziet met een grote bos krullen: nou, zo. De actrice liet ooit een permanentje zetten door iemand die verdacht veel leek op Jackie Chan, blikt ze glimlachend terug.

Toen ik eens mijn haar afknipte en een permanentje liet zetten door een Jackie Chan lookalike. Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 10 Jan 2018 om 3:08 PST

Waar visagiste Xelly Cabau van Kasbergen het helemaal niets vindt dat haar zus Yolanthe met haar gezin naar Qatar verhuist, vindt Xess Xava (2) het prima. ,,Mijn lieve neefje is blij om te verhuizen'', concludeert ze bij een Instagramstory waarin een juichende Xess te zien is. ,,Ik wat minder'', jammert ze daarna. De Sneijdertjes verkassen van Nice naar het Midden-Oosten nu voormalig international Wesley een contract ondertekent bij Al-Gharafa uit Doha, Qatar.