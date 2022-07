R. Kelly onder permanente bewaking ter voorkoming zelfmoord

R. Kelly veroor­deeld tot dertig jaar cel in misbruik­zaak

R. Kelly is veroordeeld tot dertig jaar cel. De 55-jarige zanger werd vorig jaar al schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Kelly was woensdag zelf in de rechtbank in New York aanwezig.

30 juni