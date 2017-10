Raakt Harvey Weinstein zijn Britse eretitel kwijt?

Het schandaal rond Harvey Weinstein kost hem mogelijk een titel. De filmproducent is een zogeheten CBE (Commandeur in de Orde van het Britse Rijk), maar volgens de BBC buigt een comité zich momenteel over het ontnemen van de titel.

De bijzondere titel, die slechts een stap verwijderd is van het ridderschap, werd Weinstein toegekend door koningin Elizabeth in 2004, vanwege zijn bijdrage aan de Britse filmindustrie. Zijn bedrijf produceerde succesvolle films zoals The King's Speech.

Het Honors Forfeiture Committee, een speciale commissie die vanuit de Britse overheid werkt, overweegt nu om Weinstein zijn titel te ontnemen. Dit vanwege de vele seksuele aanklachten aan zijn adres. Nog dagelijks melden zich nieuwe slachtoffers die beweren ten prooi te zijn gevallen aan Weinsteins escapades.

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding. Hij kon tientallen jaren zijn gang gaan en betaalde meerdere vrouwen zwijggeld.

Eerder al werd Weinstein uit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences gezet, de organisatie achter de jaarlijkse Oscar-uitreiking. Ook de Britse organisatie BAFTA schorste de gevallen producent. Zijn vrouw heeft hem verlaten en het door hem opgerichte bedrijf The Weinstein Company houdt op te bestaan. De politie heeft een onderzoek naar Weinstein ingesteld.