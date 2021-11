Rachel Hazes geeft update over André: ‘Geen relatie met Monique’

Rachel Hazes heeft in RTL Boulevard een update gegeven over haar zoon André Hazes die sinds september een teruggetrokken bestaan leidt. Ze vertelde dat de 27-jarige volkszanger nog altijd bij haar woont. Over het bezoek van André aan zijn ex Monique Westenberg, waarvan de zanger onlangs zelf een filmpje op Instagram plaatste, zei ze: ,,Ik denk dat iedere vader naar zijn kind gaat.”

Verslaggever Aran Bade van RTL Boulevard bezocht Rachel Hazes vanavond bij de eerste repetitiedag van de musical Hij gelooft in mij. De twee spraken daarbij ook kort met elkaar over de situatie van zoon André. Rachel gaf aan te hopen dat iedereen respecteert dat de zanger rust nodig heeft. ,,Ik denk dat het voor André's verwerking en therapie het allerbelangrijkste is.”



Dat het niet goed gaat met de 27-jarige zanger is geen geheim. In september maakte zijn management bekend dat de Hazes-telg met een burn-out kampt. Hij had tijd nodig om tot rust te komen en besloot zich daarom terug te trekken. Waar de zanger zijn volgers normaal gesproken overspoelde met foto’s en filmpjes op Instagram, bleef het nu doodstil. Zijn laatste bericht dateert van 11 september. Bovendien werden zijn concerten, waaronder de optredens voor Holland zingt Hazes, gecanceld.

Wildste speculaties

,,Het gaat hartstikke goed momenteel. Ik denk dat rust qua genezing het belangrijkste is", zei Rachel. Afgelopen week dook André plots weer op Instagram op. Hij zette zijn schoen samen met zijn zoontje bij zijn ex Monique Westenberg. Dat leidde tot de wildste speculaties over een mogelijk hernieuwde relatie. Rachel: ,,Ik denk dat iedereen het logisch vindt dat een vader naar zijn kind gaat. Daar wordt dan helemaal hysterisch over gedaan, maar ik vind het normaal dat een vader zijn zoon bezoekt. Nee, het is geen relatie. Wel vader-zoon.”

Omdat hij niet meer samen is gezien met Sarah van Soelen en zij zijn initialen uit haar Instagram-biografie haalde, wordt er over het algemeen van uitgegaan dat André weer single is. Over Van Soelen wil Rachel weinig zeggen, behalve dat het contact tussen haar en de influencer nog altijd goed is.

