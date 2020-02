Rachel Hazes is verliefd: ‘Het is me overkomen, na vijftien jaar’

Mike wilde nog niet voor de camera komen in het tv-programma, maar werd wel gefotografeerd samen met Rachel Hazes. ,,Hij is heel bescheiden”, vertelt ze over haar nieuwe liefde. ,,Dat vind ik ook zo leuk aan hem. Het is gewoon een heel lieve man. Ik heb de allerliefste man die er bestaat. Het is me overkomen, na vijftien jaar.” Het voelt heel vertrouwd voor Rachel. ,,Ik ken hem eigenlijk al heel lang”, legt ze uit.



Ze vertelde dit overigens wel met gebroken stem. Rachel heeft al tien weken lang last van bronchitis, waarvoor ze bij een arts loopt.



Rachel trouwde in 1991 met André Hazes. Hij overleed in 2004. Samen kreeg ze met hem twee kinderen: Roxeanne en André.