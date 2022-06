Rachel Hazes mag dochter Roxeanne als getuige horen in oud geschil

De rechtbank heeft de rest van het verzoek afgewezen omdat Hazes er geen belang bij zou hebben. Over die onderwerpen kan zij geen vorderingen instellen. De rechtbank heeft bepaald dat het argument dat Roxeanne niet gehoord wil worden vanwege de slechte moeder-dochterrelatie niet zwaarwegend genoeg is om het verzoek op die grond af te wijzen. Dat betekent dat Roxeanne als getuige gehoord mag worden, maar enkel over de betaling van de factuur voor een coachingsprogramma. Ook oud-zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël mogen over deze factuur gehoord worden, heeft de rechtbank besloten. De getuigen worden binnen een halfjaar opgeroepen.

Inzinking

Hazes is van mening dat haar belangen niet goed zijn behartigd nadat zij een inzinking had gekregen en ze mensen in 2016 een volmacht had gegeven om namens haar op te treden. Rachel stelde drie personen aan, onder wie oud-zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël. Via de volmacht, die tot begin 2018 duurde, konden ‘de zaken’ in die periode doordraaien, stelde Rachels advocaat Royce de Vries in april. Maar van de volmacht is ‘misbruik gemaakt’, zei De Vries. De gevolmachtigden zouden zichzelf ‘verrijkt’ hebben, aldus haar advocaat.