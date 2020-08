Rachel Hazes openhartig over inktzwarte periode: ‘Zag geen licht meer aan eind van de tunnel’

In het gloednieuwe SBS-programma Het hek van de dam krijgen bekende duo’s de verantwoordelijkheid over een kudde schapen. Bram Moszkowicz (60) en Rachel Hazes (50) beten vanavond het spits af. De twee bleken het goed met elkaar te kunnen vinden, wat leidde tot zeer persoonlijke en emotionele ontboezemingen. Zo vertelde Rachel over de depressie waarin ze na de dood van André Hazes belandde en die haar langzaam dreef naar de donkerste uithoeken van haar geest. ,,Op een gegeven moment zie je geen licht meer aan het einde van de tunnel.”

Onder leiding van schapenhoeder Susanne Lejuez pogen Bram en Rachel, al wandelend tussen heidegebieden en heuvellandschappen, een kudde schapen van A naar B te drijven. Soms lijkt dat te lukken, vaker hebben de dieren geen idee welke kant de beginnelingen precies met ze op willen. Het leidt tot hilariteit bij beide deelnemers, aan wie van meet af aan is af te lezen dat ze elkaar wel liggen. Raakvlakken als vooroordelen en beeldvorming blijken voer voor gesprekstof. Al snel maken de ‘koetjes en kalfjes’ dan ook plaats voor kwetsbaarheid en serieuze gesprekken.

Quote Mijn grootste vijand is de beeldvor­ming, daar kun je niet tegen vechten Bram Moszkowicz Zo vertelt Bram over zijn vader Max Moszkowicz sr. (93), die ziek is, slechts op bed ligt en hem niet meer herkent, en hoe hij de afgelopen zeven jaar door een diep dal ging. ,,Mijn grootste vijand is de beeldvorming”, aldus Bram. De voormalige strafpleiter moest in 2013 zijn toga aan de wilgen hangen omdat hij van het tableau werd geschrapt na onder meer het aannemen van contant geld en onvoldoende rechtsbijstand. ,,Ik heb zeven jaar geboet voor mijn fouten. Dan probeer je het opnieuw en krijg je toch weer een slag in je gezicht. Dat heeft toch te maken met die beeldvorming, ook bij de rechters. Mensen hebben een beeld van ons, daar kun je niet tegen vechten.”

Fles bessen

Rachel kent die dalen maar al te goed.,,Na de dood van André heb ik tien maanden op yoghurt geleefd”, vertelt ze. ,,En gedronken, dat had -ie leuk gevonden. Ik was goed voor een fles bessen per dag. Ik was 12 kilo afgevallen en woog nog maar 45 kilo. En ik was al niet dik. Dat is wat stress met je doet.”

De geboren Rotterdamse liep vervolgens weken rond met zelfmoordplannen. ,,Op een gegeven moment was het te veel, dan zie je geen licht meer aan het einde van de tunnel. Wat er over me werd geschreven in die tijd was allemaal niet waar. Ik was moegestreden, ik dacht: ik ga naar André en naar mijn moeder”, aldus een geëmotioneerde Rachel. ,,Ik heb twee weken van tevoren een mes gekocht, contant betaald zodat ik niet getraceerd kon worden. Ik heb een brief aan mijn kinderen geschreven en ik dacht: ik doe het in de badkamer, dan hebben ze er het minste last van als ze me vinden.”

Inmiddels gaat het weer goed met Rachel, die onlangs een appartement betrok in Barcelona. Van daaruit werkt ze aan het vervolg opa de Hazes-musical en aan haar tweede boek getiteld Als je alles weet.

Op de vraag van Bram of ze toe is aan een nieuwe liefde zegt Rachel: ,,Ik ben er niet naar op zoek. Maar als het me overkomt, als het me ooit gegeven is, zou het mooi zijn.”

Worstel jij met zelfmoordgedachten? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of 113.nl.