Rachel kapot van verdriet en Birgit heeft heftige hangover

KRO-NCRV wil Boer zoekt vrouw in gewone opzet: ‘Op 1,5 meter afstand verliefd worden is lastig’

3 december KRO-NCRV is niet van plan Boer zoekt Vrouw volgend jaar in een aangepaste coronaversie te maken. Dat laat de omroep weten aan het ANP. De omroep plaatste deze week een eerste oproep op de website om nieuwe boeren voor de populaire datingshow te werven. Wanneer de opnames plaatsvinden, is nog niet bekend.