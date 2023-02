Rachel mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen en rechten van André Hazes exploiteren

Rachel Hazes mag zich voorlopig gewoon erfgename van André Hazes senior blijven noemen. De rechtbank in Utrecht heeft de vorderingen van haar dochter Roxeanne grotendeels afgewezen. Rachel mag zakelijke overeenkomsten blijven aangaan om de rechten van André Hazes te exploiteren. Maar de strijd is nog niet gestreden, blijkt ook uit het vonnis.

De weduwe van André Hazes mag voorlopig dus de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten van de zanger blijven voortzetten, ondanks het feit dat zij volgens het testament geen erfgenaam is. Wel mag ze zich tot nader order erfgenaam blijven noemen.

Tot die conclusie komt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dochter Roxeanne is volgens de rechter te laat met het indienen van haar vorderingen in deze kortgedingprocedure omdat zij in 2020 al wist dat haar moeder geen erfgenaam was. Het spoedeisende belang ontbreekt. De beoordeling of Rachel zich erfgenaam mag blijven noemen hoort daarmee thuis in een bodemprocedure.

Rechter: Er liep een scheidingsprocedure

Volgens de voorzieningenrechter staat het vast dat er op het moment van Hazes’ overlijden (september 2004) een echtscheidingsprocedure liep. Alle betrokkenen (dus ook de belangenbehartigers van de toen nog minderjarige kinderen) waren het er destijds echter over eens dat Rachel alles kreeg toegekend wat tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorde, waaronder de volledige erfenis. Daarmee kreeg zij eigenlijk meer dan waar zij recht op had en dus kregen de kinderen een bedrag van enkele tonnen toebedeeld. Dat is later ook uitgekeerd.

De vraag of dat goed is gegaan gaat nog een rol spelen. De rechter heeft namelijk ook geoordeeld dat Rachel haar dochter kopieën moet geven van twee (toenmalige) bankrekeningen, van haar en van André Hazes. Ook moet Rachel een rapport dat destijds door een accountantskantoor is opgemaakt, over de waardering van het bedrijf van André Hazes, aan Roxeanne geven. Als daaruit blijkt dat de berekening van de geldbedragen die de kinderen kregen niet goed is gegaan, kan het zijn dat Rachel alsnog geld moet overmaken.

Rachel erfgenaam?

Of Rachel zich erfgenaam mag noemen, hangt af van de context waarin zij dat zegt en de woorden die zij gebruikt. De beoordeling daarvan hoort dus niet thuis in een kortgedingprocedure, maar in een bodemprocedure, oordeelt de voorzieningenrechter.

Dat geldt ook voor haar eis dat Rachel niet zelfstandig mag doorgaan met de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten. Ook de beoordeling van die eis hoort in een bodemprocedure thuis. Zo'n procedure kan enkele jaren duren.

Beide partijen bakkeleien daarbij over de vraag of de rechten op naam van André Hazes privé stonden of in een vennootschap zaten. Als dat laatste zo is, mag Rachel in elk geval die rechten zélf exploiteren. Zij is namelijk bij de verdeling in 2005, met toestemming van alle betrokkenen, eigenaar geworden van dat vennootschap. Voor zover Hazes senior bij zijn overlijden intellectuele eigendomsrechten op eigen naam had staan, gaat het erom of de aan Rachel toegekende rechten wel aan haar zijn overgedragen volgens de voor dat soort rechten geldende eisen. Maar ook dat moet dus allemaal in een bodemprocedure worden uitgezocht.

Kapitaal verzwegen

Roxeanne had haar moeder voor de rechter gesleept om, samengevat, twee redenen: Rachel zou niet de rechtmatige erfgenaam zijn van André Hazes senior omdat het stel in scheiding zou hebben gelegen toen de volkszanger in 2004 overleed. En Rachel zou bij het verdelen van het geld en de bezittingen destijds delen van het kapitaal hebben verzwegen.

In dit verhaal staan alle argumenten van beide partijen op een rij én wordt duidelijk waarom beiden overtuigd waren van hun gelijk. Ook over de intellectuele eigendomsrechten - de rechten van het product Hazes, waarmee Rachel tot op de dag van vandaag haar geld verdient - bestond discussie.

Bij de behandeling van de zaak twee weken geleden zei Rachel ‘dat ze altijd het beste heeft gewild voor haar kinderen en dat Roxeanne dat diep in haar hart ook wel weet’. Roxeanne was er zelf niet en liet de zitting over aan haar advocaten. Zij wilde niet komen omdat ze het emotioneel niet aankon met haar moeder geconfronteerd te worden. Rachel en Roxeanne leven al langere tijd in onmin met elkaar.

