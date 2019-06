‘Racistische' professor stapt op naar aanleiding van beroemde Netflix-serie

Elizabeth Lederer, een voormalige officier van justitie die professor was aan de prestigieuze Columbia Law School, is opgestapt. Een grote groep zwarte studenten van de Amerikaanse universiteit eiste per direct het ontslag Lederer, die wereldwijd in opspraak is geraakt naar aanleiding van de nieuwe Netflix-serie When They See Us . De voormalige officier beschuldigde in de jaren 90 vijf zwarte tienerjongens van het verkrachten van een witte vrouw.

De zwarte studenten hebben zich verenigd in een commissie van Columbia University, genaamd de The Black Law Students Association. In een brief aan de schoolleiding meldden zij deze week dat ze hun professor niet langer kunnen vertrouwen. ,,De levens van deze vijf jongens zijn voor altijd veranderd als gevolg van haar beslissingen. Zij en haar collega’s werden tijdens het onderzoek gedreven door hatelijke en racistische motieven.”

In de loop der jaren zijn er al diverse pogingen gedaan om Lederer te laten ontslaan. Een petitie in 2013 leverde duizenden handtekeningen op. ,,Maar in plaats van actie te ondernemen haalde de school simpelweg de verkrachtingszaak weg uit het online profiel van Lederer. Nu, met deze nieuwe serie op Netflix, laat de passieve houding van de school een discrepantie zien tussen de waarden die Columbia University nastreeft en de acties die de Law School dient te nemen.”

Racisme aanpakken

De studenten wilden niet alleen dat Lederer werd ontslagen. Ook wilden zij dat de school ‘he het racisme aanpakt dat inherent is aan hoe de wet wordt onderwezen’.

Lederer houdt zelf de kaken stijf op elkaar over de kwestie, maar haar toenmalige leidinggevende, Linda Fairstein (72), heeft deze week wel hard uitgehaald naar de makers van de Netflix-serie. Volgens haar is de serie gebaseerd op leugens en is ze zeer ongeloofwaardig geportretteerd. ,,Niets hiervan is waar.”

Golf van verontwaardiging

De vijf tienerjongens, die na twaalf jaar alsnog werden vrijgesproken na een onomstotelijke DNA-match, zijn volgens Fairstein helemaal niet zo onschuldig als het lijkt. Ze zouden op de avond van de verkrachting meerdere mensen in Central Park hebben aangevallen en beroofd. De jongens zijn daar toentertijd nooit officieel van beschuldigd, laat staan voor vervolgd.

De Netflix-serie When They See Us heeft de afgelopen weken wereldwijd tot een golf van verontwaardiging geleid. Dat heeft Elizabeth Fairstein gemerkt: haar uitgever heeft haar als auteur laten vallen en ze voelde zich genoodzaakt om door de aanhoudende kritiek op te stappen bij verschillende organisaties. Een petitie met als doel al haar boeken te boycotten, is al tienduizenden keren ondertekend.