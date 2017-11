Racoon ontvangt platina plaat uit handen van kantinejuf Qmusic

Het album All In Good Time van Racoon is meer dan 40.000 keer verkocht en dat betekent dat het de platina status heeft bereikt. Niemand minder dan de kantinejuf van Qmusic, die toevallig fan van het eerste uur is, reikte de plaat uit aan de Zeeuwse popband.