‘Radio 10 moet het nummer één station van Nederland worden’

Natuurlijk, ook de dagelijkse Coen & Sander Show is voor Radio 538 van grote waarde. Wie inzoomt op de luistercijfers ziet daar wel een voorzichtige daling in populariteit (Ruud de Wild doet het met zíjn middagshow beter op NPO Radio 2). Maar sinds jaar en dag is toch Edwin Evers met zijn ochtendprogramma Evers Staat Op dé kurk waar het nummer 1 station op drijft.



Het afscheid van de succesvolle dj eind dit jaar zet het radiolandschap dan ook op zijn kop. Kenners voorspellen een flinke val voor het jarenlang onverwoestbare Radio 538. Maar het schept ook kansen, zeggen zij. Het geschetste beeld door insiders: Evers trekt naar verhouding een relatief ouder publiek. Eigenaar Talpa Radio kan zich daarom volgend jaar ‘eindelijk’ gaan richten op de – commercieel ook zeer interessante – jongere luisteraar.



Dus viel voor het opvolgen van ‘allemansvriend Evers’ de keuze op de meer recalcitrante Frank Dane, die in RTL Boulevard de laatste jaren een BN’er-status kon opbouwen. De voorspelling is dat hij een heel ander publiek trekt. Daarnaast zal de muzikale invulling in 2019 naar verwachting verjongen. De best beluisterde zender is het dan waarschijnlijk niet meer, maar daar zijn ze zich achter de schermen goed van bewust.



