Radio 2 gooit Top 2000 Café weer open, luisteraars voor het eerst 24 uur per dag welkom

Voor het eerst sinds 2019 is er weer publiek welkom in het Top 2000 Café van NPO Radio 2. Luisteraars kunnen bovendien voor het eerst 24 uur per dag in het café, dat sinds 2010 elk jaar in Beeld en Geluid in Hilversum wordt opgebouwd, terecht. ,,We gaan de deuren volop opengooien”, zegt zendermanager Peter de Vries tegen het ANP .

,,We krijgen als vanouds de beelden van een vol café te zien”, vervolgt De Vries. Volgens hem wordt het dit jaar zelfs ‘het grootste café van Nederland’, want ook de schermen van de afgelopen twee jaar waarop luisteraars vanuit hun huiskamer te gast waren, keren terug. ,,Die zijn ons heel goed bevallen. We gaan daarom voor een mix van livepubliek en de schermen in het café.”



De Top 2000-studio bleef de afgelopen twee jaar leeg vanwege de coronacrisis. Om alle risico’s nu zo laag mogelijk te houden, is de opzet dit jaar aangepast. Waar er voorheen om het kwartier een haast continue stroom van binnenkomers en vertrekkers was die allen een half uur van de show mochten meemaken, kunnen luisteraars nu 50 minuten blijven.

Schoonmaak

Zo mengt het publiek zich niet en kan het café tijdens de uurwisseling worden schoongemaakt. Daarna kan de volgende groep van maximaal 150 mensen naar binnen. Het café hoeft daardoor ‘s nachts ook niet meer dicht voor een grote schoonmaak, wat betekent dat er voor het eerst 24 uur per dag mensen welkom zijn. In totaal zijn er over de hele week ruim 25.000 kaartjes beschikbaar, deze gaan volgende week vrijdag allemaal online in de verkoop. Tickets aan de deur halen, is niet meer mogelijk.

,,Wij hebben vorig jaar natuurlijk ook wel gemerkt dat de wens om weer naar binnen te gaan heel groot is, daar willen we graag aan voldoen”, zegt De Vries. ,,Heel Nederland is al open en nu geldt dat ook voor het café. En als je geen kaartje kan of wilt kopen, kun je ook er ook virtueel bij zijn. In die zin is dit jaar heel Nederland welkom.”



Het stemmen voor de Top 2000, die van eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond wordt uitgezonden, kan vanaf donderdag. De stemweek eindigt volgende week woensdag. Aan het einde van de middag maakt NPO Radio 2 ook direct de top 10 bekend.

