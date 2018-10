Radio 538 moet Top 40 blijven uitzenden: ‘Luisteraar grote winnaar’

Die stichting sleepte Radio 538 voor de rechter, nadat de zender bekend had gemaakt per 1 november te stoppen met de Top 40 en die te vervangen door een eigen hitlijst. ,,Maar de rechter heeft bepaald dat Radio 538 zich gewoon aan het contract moet houden en de Top 40 tot het einde van het jaar moet blijven uitzenden. Hier ben ik heel blij mee", aldus De Zwart.



,,De rechter oordeelde ook dat Radio 538 de suggestie heeft gewekt dat de reden voor de breuk het samenstellen van de Top 40 was. Ten onrechte. Dat moeten zij rectificeren binnen 24 uur op hun website. Plus een verklaring naar het ANP. Eerlijk gezegd had ik dit oordeel verwacht, maar je weet het nooit. Het is de zoveelste keer dat ik meemaak dat er een contract met John de Mol wordt beëindigd en dat het niet op een fatsoenlijke manier gaat.”



,,Ze hebben ook gesuggereerd bij 538 dat wij ineens veel meer geld gevraagd zouden hebben voor de Top 40. Dat is niet waar. Behalve het bedrag hebben wij 538 en ook andere geïnteresseerde partijen gevraagd om marketinginspanningen te doen. Dat is geen geld, maar reclameruimte. We hadden namelijk gemerkt dat Radio 538 de Top 40 niet echt meer promootte.‘’



Zoals bekend verhuist de Top 40 in het nieuwe jaar naar Qmusic. Radio 538 wil een eigen lijst gaan beginnen: de 538 Top 50.