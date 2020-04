Radio 538 strikt Alicia Keys voor online Koningsdagfeest

Filmfesti­val Toronto gaat hoe dan ook door: ‘Uitstellen heeft geen zin’

15:51 Hoewel op dit moment een lockdown van kracht is in Toronto vanwege het coronavirus, blijven de organisatoren van het filmfestival in de stad druk bezig met het plannen van de editie in september. ,,Uitstellen heeft volgens ons geen zin”, zegt directeur Joana Vicente tegen Variety. ,,Wie weet komt er wel een tweede golf van het coronavirus in oktober of november dit jaar.”