Radio-dj Annemieke Schollaardt eindelijk de hele week rond lunchtijd: 'Dit heb ik altijd geambieerd’

Nee, natuurlijk heeft Annemieke Schollaardt niet vier jaar zitten wachten op die dagelijkse middagshow op NPO Radio 2. Ze is gewoon doorgegaan met radio maken. Op dezelfde zender, in het weekend.

Nooit heeft ze gereageerd op het tumult dat in de zomer van 2017 ontstond toen Rob Stenders zou vertrekken, zij zijn plaats zou innemen, hij toch bleef en zij op haar kans moest wachten. Nu Stenders alsnog (naar Veronica) is gegaan, kwam de weg vrij voor Schollaardt. Niet tussen 14.00 en 16.00 uur, maar onder lunchtijd. ,,Dat heb ik altijd geambieerd”, zegt ze.

Was het, na vier jaar, een gevoel van: eindelijk?

,,Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik een dagelijks programma wilde maken op NPO Radio 2. Dat is nu en dat is fijn. Ik heb me overigens prima vermaakt op de vrijdag en in het weekend. En ik ben trots dat ik met Annemiekes A-Lijst kon uitgroeien tot een van de pijlers onder de zender.”

Hoe anders dan anders was je eerste dag?

,,Het tijdstip is dus sowieso anders. Dat wilde ik graag. Ik heb de afgelopen vier jaar met veel liefde een programma gemaakt dat om verzoekplaten draaide. Nu ga ik eigen items maken, een bepaalde flow creëren. Het programma draait voor een groot deel om muziek, maar ook om nieuwtjes of andere ideeën. Ik maak een programma voor en mét de luisteraars. Een mix van relaxed luisteren en wat informatie.”

Hoe ging het?

,,Ja, lekker. Ik had veel aandacht besteed aan de audiovorming. Als je dat voor het eerst live hoort, is het te gek. Ik hou van wat foute spelletjes op de radio. Dus ik had bedacht dat luisteraars zelf een liedje konden zingen - niet het refrein natuurlijk - en dat anderen dat dan moesten raden. Best gevaarlijk en spannend, want stel nou dat niemand zich aanbiedt? Dat viel gelukkig mee. Er waren best veel mensen die zich meldden.”

Je had de laatste twee weekenden vrij genomen en bent straks elk weekend vrij. Hoe is dat?

,,Heel gek en heel fijn ook. Ik kwam erachter dat ik sinds 2007 geen weekend meer heb gehad. Dat is gewoon zo gegroeid. Het weekend lag me ook wel, al had je vroeger een ander ritme. Ging iedereen uit en kon ik niet altijd mee. Maar nu heb ik een kindje van 8 (dochter Jet, red. ) en dat begon af en toe ook wel eens te wringen. Was ik doordeweeks een paar dagen vrij, zat zij op school. Was zij vrij, moest ik geregeld werken. Dat is nu anders. Ik snap nu hoe lekker het is als je twee dagen achter elkaar helemaal niets hebt. Erg fijn. Het is een vrijheid die ik al lang niet heb gehad.”

Hoe waren de reacties vandaag?

,,Echt heel prettig. En dat is ook niet altijd vanzelfsprekend hè, maar ze waren hartverwarmend.”

