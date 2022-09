Radiocarrousel draait op volle toeren: Dennis Ruyer terug naar Radio 538

De dj presenteert vanaf oktober iedere zondag tussen 14.00 uur en 18.00 uur de vijftig populairste hits van het moment in de 538 TOP 50. Ruyer. Daarnaast zal hij iedere vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur en zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur te horen zijn.

Ruyer heeft een lange geschiedenis bij Radio 538. De dj is inmiddels 22 jaar verbonden aan de radiozender. Hij presenteerde meerdere eigen programma’s en was van 2006 tot en met 2021 iedere zaterdagavond te horen als presentator van het danceprogramma Dance Department. Sindsdien was hij enkel nog te horen als de vaste invaller van het programma, dat vanaf oktober in handen komt van Armin van Buuren. Sinds 2017 was Ruyer ook te horen in de dagprogrammering van Radio Veronica, maar die zender laat hij nu achter zich.

,,Ik heb vijf jaar met veel plezier onderdeel uitgemaakt van de Veronica-club, maar mijn hart blijft groen paars", reageert Ruyer. ,,Nu bij beide zenders de programmering dit najaar wijzigt, kon ik deze unieke kans om terug te gaan naar het station waar mijn hart van jongs af aan ligt, niet laten liggen.” Mark Labrand, die in de huidige programmering de 538 TOP 50 nog presenteert, maakt vanaf oktober iedere maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur een nieuw programma op Radio 538.

Programmering Radio Veronica

Ook de nieuwe programmering van Veronica is daarmee bekend. Marisa Heutink, voorheen te horen in de middag, verschuift naar de ochtend waar zij van 9.00 tot 12.00 uur Marisa’s Goud van Oud voor haar rekening neemt. Maandag tot en met donderdag is het in de middag de beurt aan Sander Lantinga, van 16.00 tot 18.00 uur met Werktitel, gevolgd door Sander Hoogendoorn van 18.00 tot 21.00 uur, die elke avond start met een uur Veronica Anthems.

Frank van der Lende is te horen op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur met Veronica Anthems en van 19.00 tot 21.00 uur Soundz Live samen met Jean-Paul Heck. Op zaterdag en zondag presenteert hij van 12.00 tot 15.00 uur Frank op Veronica.

