Radiospel Het Geluid is van start gegaan op Qmusic

Onder leiding van de vakantievervanger van Mattie & Marieke, Kai Merckx, is een nieuwe editie van radiospel Het Geluid van start gegaan op Qmusic. Wie raadt wat het geluid is, wint een bedrag dat kan oplopen tot duizenden euro’s.

Het spel begint met een startbedrag van 2500 euro. Telkens als in de uitzending een fout antwoord wordt gegeven, wordt Het Geluid 100 euro meer waard. Het is de 35ste keer dat het spel wordt gespeeld.

Wie niet in de uitzending komt, maar wel het goede antwoord had, kan dit jaar ook nog wat geld verdienen. Donderdagochtend werd een kluis met daarin Het Geluid voor 24 uur geopend. Luisteraars konden toen hun antwoord inzenden, en daarna ging de kluis op slot. Als Het Geluid in de uitzending van Qmusic geraden wordt, gaat de kluis open en wordt 2500 euro verdeeld over alle goede antwoorden die toen in de kluis zijn gestopt.

Populairste radiospel

Het Geluid wordt al sinds 2007 bij Qmusic gespeeld. Inmiddels is het uitgegroeid tot het populairste radiospel van Nederland. In 2019 won de 36-jarige Kirsten het recordbedrag van €100.000 met het geluid van ‘het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand.’ Het snelst geraden geluid werd in 2010 binnen een dag geraden met als antwoord ‘het terughangen van een haak in een telefooncel’. Dat geluid was toen 3200 euro waard. Bij de laatste editie van het spel, vorig najaar, won de 35-jarige Geert 51.000 euro met het raden van ‘een blusdeken uit de houder trekken’.

Het spel wordt elke werkdag gespeeld tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Het Geluid is altijd een handeling die je uit kunt voeren.

