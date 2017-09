Raffaëla Paton: Ook ik heb al zeven jaar lang chronisch pijn

Oud-chauffeur Gert Timmerman: Ik ga door met de actie

13:19 John Klink laat zich niet uit het veld slaan. De 32-jarige verpleegkundige uit Strijen was een doneeractie gestart om geld in te zamelen voor de zieke Gert Timmerman. Nadat in de media gesuggereerd werd dat de 82-jarige zanger zelf achter de campagne zou zitten, sloot de website terstond de actie. Tot ongenoegen van Klink. ,,Ik ga zorgen dat er snel weer gedoneerd kan worden.”