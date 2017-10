Rampenfilm Geostorm in zonder publiciteit toch enorme bioscoophit

Nieuwe prijs 'Kamerling Award' eert aandacht voor depressie

16:53 MIND, het landelijke platform voor mensen met psychische problemen, heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen. De Antonie Kamerling Award wordt voortaan jaarlijks uitgereikt aan een publicatie die openheid en kennis over psychische problemen bevordert. De prijs is in het leven geroepen in samenspraak met Isa Hoes en de familie van Kamerling, zo maakte Mind vandaag bekend.