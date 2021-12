Ranking the trees: het ontbreekt Sylvie aan creativiteit en van Richards boom krijg je kerstkriebels

Hij stáát!Een feestelijk opgetuigde boom is onmisbaar met kerst, zeker dit jaar. De (nep)sparren van bekend Nederland worden al weken via sociale media met de wereld gedeeld. Tijd om de mooiste, lelijkste en opmerkelijkste exemplaren op een rij te zetten. De showredactie geeft uit de losse pols een oordeel. Dit artikel wordt regelmatig vernieuwd .

De boom van Fred van Leer hangt zoals ieder jaar weer hysterisch vol. We hadden ook niet anders verwacht van de Rotterdamse stylist. Van dragqueens, laarzen met enorme hakken tot gekleurde ballen: wij kijken onze ogen uit. Vier sterren voor Fred!

Sylvie Meis in vol ornaat naast de kerstboom? Check. Een enorme kerstboom, tot de nok vol? Check. Minpuntje voor de blonde diva: de boom bevat vrijwel dezelfde versiering als vorig jaar. Vier sterren voor La Meis, die het deze maand dus niet van haar creativiteit moest hebben.

De bomvolle boom van Richard Groenendijk is allesbehalve subtiel, - en dat is nog een understatement - maar een ding staat buiten kijf: van deze kerstboom krijgen wij de kerstkriebels. Dat de cabaretier zich niet aan ‘less is more’ heeft gehouden, maakt ons helemaal niets uit. Vijf sterren voor Groenendijk!

Dat het woord subtiel niet in het woordenboek van Renate Gerschtanowitz voorkomt, blijkt wel uit haar gigantische, kleurrijke boom. Om over de adelaar als piek nog maar te zwijgen. Wat ons betreft is de boom net iets te heftig, maar we geven Renate toch drie sterren voor de moeite.

De enorme, plastic kerstboom van Evi Hanssen mag dan een bijzonder verleden hebben, wij hadden ‘m graag wat voller gezien. Volgend jaar krijgt de Vlaamse presentatrice een nieuwe kans. Twee sterren voor Hanssen.

Daphne Deckers stelt weinig eisen aan wat er in haar kerstboom mag hangen. Dat pakt in veel gevallen niet al te best uit, maar Deckers weet haar ballen, hangers, lichtjes en slingers juist perfect te combineren. Wij zijn er gek op! Vijf sterren voor de schrijfster.

Hoe leuk zangeres Janne Schra het misschien ook bedoelde, haar exotische plant lijkt in de verre verste niet op een kerstboom. Met een slinger en wat subtiele lichtjes rest ons dus niet anders dan slechts één ster uit te delen.

Radiopresentatrice Evelien de Bruijn was niet tevreden met één boom - die er overigens lekker traditioneel uitziet - en besloot er nog één neer te zetten. Of eh... neerzetten? De kerstboom hangt. Ondersteboven! En lijkt bovendien weinig versiering te bevatten. Is het voor eventuele katten in huis, zodat die er niet bij kunnen? Het maakt allemaal niet uit: wij moeten er nog even aan wennen. Twee sterren voor De Bruijn.

