Rapgroep maakt grofgebekte versie van K3-lied, Studio 100 is niet te spreken

Studio 100 en K3 zijn niet te spreken over het nieuwe nummer van de Nederlandse rapper Gofast. Die baseerde zich naar eigen zeggen op het bekende kinderliedje Oya Lélé en maakte er een eigen song mee die bol staat van de grofgebekte teksten. Bij Studio 100, de productiemaatschappij van het kleuterpoptrio, bekijken ze momenteel of ze juridische stappen zullen ondernemen.

Het nieuwe nummer van de Nederlandse rapper Gofast heet 3K, een duidelijke verwijzing. Naar eigen zeggen was hij zo’n grote fan van Oya Lélé dat hij het besloot om te vormen tot een eigen nummer. Het resultaat gaat intussen viraal op YouTube en via sociale media, en dan vooral vanwege de grofgebekte teksten die hij bezigt. Zo zingt Gofast op een gegeven moment: ,,Oya Lélé, ik en de fam zoeken money voor days. Fuck met de gang en de clip wordt geleegd. Niemand is safe, oh jee, oh nee.” Of ook: ,,Ik en mijn team gaan alleen maar voor goud. Jij mag gaan voor zilver of brons. Jullie proberen ons na te doen, je kan never komen als ons.”

De expliciete teksten staan in schril contrast met de kindvriendelijke liedjes die Studio 100 op de markt brengt. Daar wringt dan ook de schoen: Studio 100 is niet van tevoren op de hoogte gebracht van het gebruik van hun melodie en heeft de Gofast intussen gevraagd zijn song en videoclip offline te halen.

‘Niet koosjer’

,,Toen ik van Studio 100 vernam dat er een cover van Oya Lélé was gemaakt, voelde ik me in eerste instantie gecharmeerd en blij”, reageert Miguel Wiels, die de liedjes van K3 creëert. ,,Het is meestal aangenaam als andere artiesten je melodie waarderen, oppikken en er mee aan de slag gaan. Tot ik van Studio 100 begreep dat het niet zo’n koosjere versie was. Ik heb de cover een paar keer beluisterd, maar begreep er niet veel van omdat de zanger vrij onverstaanbaar articuleert en murmelt.”

,,Ik begreep wel een paar zinnen, zoals ‘Ik ga op zoek naar dope’”, vervolgt Wiels. ,,Op het internet vond ik nergens de lyrics, zodat ik de volledige tekst nog steeds niet helemaal versta. Maar in de clip zien ze er niet uit als vriendelijke jongens, met die opgestoken middelvingers en zo. Wij proberen het project K3 netjes te houden, maar dan krijg je op onze muziek plots deze smakeloze tekst en clip, waarin druggebruik en geweld worden gepromoot. Dat vind ik dan wel een probleem.”

Volledig scherm In de videoclip van het nummer is heel wat 'stoerdoenerij' te zien. © YouTube

Géén toestemming

Toch stoot vooral het feit dat de Nederlandse rapper geen toestemming had gevraagd Miguel tegen de borst. ,,Dat de enige, normale weg om een nummer te mogen coveren”, legt hij uit. ,,Je vraagt de originele makers om toestemming en brengt hen op de hoogte van je plannen. In een radio-interview beweerden de artiesten dat ze dat bewust niet gedaan hebben, omdat ze vinden dat zij dat niet hoeven te doen. Ze beschouwen dit als een origineel nummer dat hun eigendom is en dat ze zelf gemaakt hebben. Ze voelen zich niet schatplichtig aan Studio 100 of de makers van de K3-muziek, met als argument: ‘Melodietjes vind je overal’. Dat klopt natuurlijk niet. Zo werkt het niet in de muziekwereld. Deze compositie is onze eigendom en mag je niet zomaar stelen. Ik vermoed dat we het hier niet bij zullen laten en dat Studio 100, als producent, stappen zal ondernemen.”

Volgens Gofast zelf lijkt er hoe dan ook geen vuiltje aan de lucht. ,,Oya Lélé is Spaans. Dat is hetzelfde als ik zeg: ‘ja, ik ben cool’ en daar dan een claim op zet”, reageerde hij bij het Jeugdjournaal van NOS. ,,Ik denk dat Studio 100 ook niet weet of wij er nu geld mee verdienen. Ik snap dat ze ons er op aanspreken als we er geld aan verdienen.” Dat doet hij naar eigen zeggen niet: ,,Nee, je kan het zien als inspiratie.”