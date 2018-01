Rapper Boef diep door het stof nadat hij hulpvaardige vrouwen 'hoeren' noemde

Boef kreeg 31 december 's avonds laat een lift van de vrouwen nadat hij onderweg naar een optreden in Delft met een lekke band was komen te staan. ,,Opgehaald door 3 kechs. Mijn leven is een film. Gelukkig oud en nieuw. Ik koop dit jaar een boot, wacht maar“, meldde hij vervolgens op Snapchat.

Vervolgens kreeg hij een wagonlading kritiek over zich heen. Maar in plaats van excuses te maken, gooide Boef in eerste instantie olie op het vuur door nog eens te benadrukken waarom hij de vrouwen 'kechs' had genoemd. ,,Ik heb mensen boos gemaakt omdat ik kech zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech'', luidde zijn korte verklaring.

Bizar

Boef stelt vandaag dat hij tijdens zijn vrouwonvriendelijke uitspraken te diep in het glaasje had gekeken. ,,Ik had het filmpje nooit op Snapchat moeten zetten. Het was juist heel lief dat de meiden mij een lift hebben aangeboden.'' Op het moment dat hij ze kechs noemde, was hij volgens eigen zeggen dronken. ,,Wij rappers gebruiken wel vaker woorden als kechs, maar niet om vrouwen te beledigen.'' Het filmpje van gisteren, waarin hij bleef bij zijn standpunt, noemt hij achteraf 'een domme reactie'. ,,Ik voelde me aangevallen, de gebeten hond. Ik had dat nooit zo moeten doen. Dus sorry voor de meisjes die mij hielpen en alle vrouwen in Nederland die zich gekwetst voelen.''