Rapper Boef door het stof nadat hij hulpvaardige vrouwen 'hoeren' noemde

videoDe Nederlandse rapper Boef is vandaag diep door het stof gegaan nadat hij in een Snapchatfilmpje drie vrouwen die hem tijdens de jaarwisseling een lift hadden gegeven, kechs (het straattaalwoord voor hoeren) had genoemd. Op sociale media werd de 24-jarige Sofiane Boussaadia - de echte naam van Boef - scherp veroordeeld voor zijn kwetsende uitspraak. ,,Sorry dat ik vrouwen heb beledigd'', excuseert hij zich nu op Instagram .

Boef kreeg 31 december 's avonds laat een lift van de vrouwen nadat hij onderweg naar een optreden in Delft met een lekke band was komen te staan. ,,Opgehaald door 3 kechs. Mijn leven is een film. Gelukkig oud en nieuw. Ik koop dit jaar een boot, wacht maar“, meldde hij op Snapchat.

Vervolgens kreeg hij een wagonlading kritiek over zich heen. Maar in plaats van excuses te maken, gooide Boef in eerste instantie olie op het vuur door nog eens te benadrukken waarom hij de vrouwen 'kechs' had genoemd. ,,Ik heb mensen boos gemaakt omdat ik kech zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech'', luidde zijn korte verklaring.

Volgens Boef, zo verkondigde hij ook nog, zijn alleen vrouwen die thuis zitten geen hoeren. ,,Als je thuis zit, niks doet, naar papa en mama luistert, dan noem ik je een vrouw. Maar ga niet als je een kech bent, boos worden als ik je een kech noem, want je bent een kech.” Na die laatste opmerking ging op sociale media het hek volledig van de dam.

Bizar

Honderden twitteraars, onder wie een groot aantal BN'ers, noemden zijn standpunt bizar. ,,Wat een sukkel en een droefloeder'', reageerde iemand. Ook Peter R. de Vries mengde zich in de verhitte discussie. ,,Rapper Boef noemt vrouwen die uitgaan en ‘s morgens vroeg nog op pad zijn kechs (‘hoeren’). Zijn mannen die uitgaan en een lift van deze vrouwen accepteren in zijn ogen dan ook hoerenlopers???”.

Boef stelt vandaag dat hij tijdens zijn vrouwonvriendelijke uitspraken te diep in het glaasje had gekeken. ,,Ik had het filmpje nooit op Snapchat moeten zetten. Het was juist heel lief dat de meiden mij een lift hebben aangeboden.'' Op het moment dat hij ze kechs noemde, was hij volgens eigen zeggen dronken. ,,Wij rappers gebruiken wel vaker woorden als kechs, maar niet om vrouwen te beledigen.'' Het filmpje van gisteren, waarin hij bleef bij zijn standpunt, noemt hij achteraf 'een domme reactie'. ,,Ik voelde me aangevallen, de gebeten hond. Ik had dat nooit zo moeten doen. Dus sorry voor de meisjes die mij hielpen en alle vrouwen in Nederland die zich gekwetst voelen.''

Of de excuses van Boef zijn eigen initiatief waren, is niet helemaal duidelijk. Vanavond werd duidelijk dat rapper Ali B, die bij dezelfde platenmaatschappij zit, Boef op zijn gedrag heeft aangesproken. Vandaag heeft de Belgische radio-dj Karolien Debecker opgeroepen tot een boycot van Boef. Op Twitter schreef ze: ,,In de Middeleeuwen hadden ze nog meer respect voor vrouwen dan jij. Excuses of niet, jou draai ik voorlopig niet meer op de radio.'' Ze roept andere programmamakers op hetzelfde te doen. Of er Nederlandse dj's zijn die al dan niet tijdelijk geen nummers van de rapper draaien is onduidelijk.

Claudia de Breij on Twitter Een moslima die meedogenloze tracks uitbrengt onder de naam rapper Kech, met in haar clips allemaal boefjes in hun zwembroek die haar graag naar huis brengen maar die zij alsnog afblaft. Dat zou ik nou wel eens down willen loaden.

Peter R. de Vries on Twitter Rapper Boef noemt vrouwen die uitgaan en 's morgens vroeg nog op pad zijn kechs ('hoeren'). Zijn mannen die uitgaan en een lift van deze vrouwen accepteren in zijn ogen dan ook hoerenlopers??? https://t.co/HykHJJQzE4

Sylvia Witteman on Twitter Jezus, wat is die jongen toch een afschuwelijke klootzak. https://t.co/wezHr5KDR2