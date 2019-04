Rapper Dio is na diefstal laptop uit auto al zijn nieuwe muziek kwijt

Dio had er naar eigen zeggen geen erg in dat hij zijn laptop waarschijnlijk in de kofferbak van het hybride voertuig had laten liggen. ,,Niet over nagedacht. Toen ik terugkeerde in de garage, was het raam kapot en de laptop dus weg.’’ Op de site van platenmaatschappij Topnotch, waar Dio onder contract staat, wordt aangekondigd dat later dit jaar zijn nieuwe album verschijnt. De kans dat dat lukt is klein geworden door de diefstal.