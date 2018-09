Rapper Drake klaagt vrouw aan die beweert door hem te zijn verkracht

De wereldberoemde Canadese rapper Drake (31) sleept een vrouw uit New York voor de rechter die beweert in 2017 door hem te zijn verkracht. Volgens de artiest, zo blijkt uit rechtbankdocumenten, is hij haar 'op niets gebaseerde beschuldiging' spuugzat.

De Canadese zanger erkent dat hij de vrouw, pornoactrice Layla Lace, in februari 2017 ontmoette toen hij in het Britse Manchester was voor zijn Boy Meets World Tour. Na zijn concert hadden de twee, met wederzijdse instemming, onbeschermde seks in Drakes hotelkamer. In april dat jaar meldde Layla, die in werkelijkheid Laquana Morris heet, op Instagram zwanger te zijn van de zanger, maar dat hij niet reageerde op haar berichten.

De vrouw stapte daarop naar de politie in New York met het verhaal dat Drake haar zou hebben verkracht in Manchester, waarna de zaak werd doorverwezen naar de politie in de Britse stad. De politie onderzocht de zaak en hoorde Drake over de beschuldigingen, waarop hij werd vrijgesproken. Volgens de zanger eiste Layla miljoenen dollars in ruil voor haar stilzwijgen.

Drake klaagt nu op zijn beurt Lace aan voor onder meer afpersing, emotionele mishandeling, fraude en laster en eist een schadevergoeding. Welk bedrag hij eist, is onbekend. Volgens Amerikaanse media moet de claim van Drake worden gezien als tegenzet om de vrouw af te schrikken. Hij zou hopen op een schikking.

Na hun ontmoeting in Manchester hielden Drake en de vrouw overigens nog geruime tijd contact per sms. Die berichten zijn, zo meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, afgedrukt in de rechtbankstukken. Uit de berichten blijkt dat de vrouw Drake ettelijke pikante selfies stuurde en teksten als 'ik mis je zo' en 'ik kom naar je toe in Europa'.

Uiteindelijk reageerde Drake niet meer op de berichten. De vrouw had, toen ze geen respons meer kreeg, al een dure vlucht naar Europa geboekt. Ze moest het al betaalde tripje annuleren, maar kreeg haar geld niet terug. Daarop zou Lace zijn ontploft van woede en Drake zijn gaan stalken door nepberichten over hem de wereld in te helpen. Zo verzon ze zwanger van de rapper te zijn geraakt.

