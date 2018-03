Rapper Famke Louise staakt optreden na bierdouche over fans

Vlogger en rapper Famke Louise is zaterdagavond kwaad en teleurgesteld weggelopen tijdens een optreden in het Overijsselse dorp Markelo, omdat er voortdurend bier naar haar fans werd gegooid. De 19-jarige ster, die momenteel met Ronnie Flex een nummer 1-hit scoort met het nummer Fan , kreeg na haar vertrek uit discotheek Dieka een ware scheldkannonade over zich heen.

Volgens Famke Meijer (haar echt naam) kon ze niet anders dan haar show staken. Op sociale media ging ze kort op het incident in. ,,De biertjes kwamen niet op mij. En als dat was gebeurd, was het niet zo erg geweest omdat ik wel tegen een stootje kan'', reageerde ze naderhand in een filmpje. ,,Het bier kwam echter wel op mijn fans. Als je iets niet moet doen is aan mijn fans komen. Daarom heb ik besloten te stoppen.''

Nadat ze haar optreden had afgebroken, werd er in de zaal herhaaldelijk 'hoer' gescandeerd door aanwezigen die het niet eens waren met haar vertrek of geen fan zijn van Famke Louise. Ze haalt, zo vertelt ze, haar schouders op over dergelijke scheldwoorden. ,,Vooral het gooien met bier op fans vind ik dus niet leuk.'' De jonge ster biedt haar excuses aan aan iedereen die wel van haar optreden heeft genoten en speciaal voor haar naar het etablissement in Markelo was gekomen. ,,Ik hoop jullie daar nog een keer te zien.'' De eigenaar van de discotheek wil niet reageren op alle commotie rond Famke Louise. Wel is duidelijk dat het optreden bijna aan het einde werd gestopt.

Voormalig model en beautyvlogger Famke Louise is in korte tijd uitgegroeid tot een regelrechte YouTube-sensatie, mede dankzij het nummer en de videoclip bij het nummer Op Me Monnie. Het filmpje is inmiddels miljoenen keren bekeken. Hetzelfde geldt voor de track Vroom: een samenwerking met rapper Bokoesam.