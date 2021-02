Rapper Frenna vader geworden van een dochter

Frenna deelt vandaag een aantal kiekjes van zijn kleine trots. Te zien is hoe hij met zijn dochter samen op de foto staat, maar ook dat hij tijdens de bevalling een dutje deed. ‘Welkom Nairobi Abena Serwaa’, aldus de trotse kersverse vader.



Ook brengt de rapper in zijn Instagram Stories een ode aan zijn vriendin, Sandra Lambeck. ‘Je hebt laten zien hoe krachtig en sterk je bent en hoeveel doorzettingsvermogen je hebt. Ik hou van je, ik heb je voor het leven, je bent geweldig.’



Hoewel Frenna weinig loslaat over zijn privéleven, maakte hij in november bekend dat er een kleine op komst was. Het is het eerste kindje voor de rapper, die bekend is van hits als My Love, Verleden Tijd en Wat Is Je Naam.