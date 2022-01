Rapper Kevin kondigt grootste show tot nu toe aan

Jan Kooijman lanceert eerste single, EP Schemering komt later

Acteur en danser Jan Kooijman heeft zaterdagavond zijn single Neem Me Mee gelanceerd in de live-uitzending van de Belgische versie van Dancing With The Stars, waar hij als jurylid aan verbonden is. Het nummer is de eerste track van de Nederlandstalige EP Schemering, die later dit jaar uitkomt.

23 januari