Rapper Lil Kleine aangehouden op verdenking van mishandeling

UpdateRapper Lil Kleine is opnieuw in opspraak geraakt. Op sociale media circuleren beelden waarbij het lijkt dat hij zijn vriendin Jaimie Vaes aan haar haren uit de auto trekt en haar hoofd tussen de autodeur klemt. Hoewel management van Lil Kleine en Jaimie Vaes zegt ‘later met een nadere verklaring’ te komen, weet deze site op basis van ingewijden dat de 27-jarige Amsterdammer vanavond is aangehouden door de Amsterdamse politie op verdenking van mishandeling.

De politie laat weten dat maandagochtend een onderzoek wordt gestart naar wat er precies gebeurd is. De verdachte blijft in ieder geval tot die tijd op het bureau.

De beelden van de vermeende mishandeling werden eerder vanavond geplaatst op het juice-kanaal van Yvonne Coldeweijer. De beelden - donker en zonder geluid - zorgden voor geschokte reacties bij tal van bekende Nederlanders.

,,Ook wij hebben beelden gezien die vanavond zijn verspreid via social media. Het management van Jaimie en Jorik heeft nauw contact met beiden en zal later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten,” reageert het management van Jaimie Vaes en Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, tegen deze site. Wat er precies is gebeurd, kan het management niet zeggen. Eveneens is onduidelijk of Vaes verwondingen heeft opgelopen.

Reacties

Meerdere bekende Nederlanders reageren via sociale media op het incident. Zo schrijft zanger Jim Bakkum op Instagram: ‘Ik zag net beveiligingsbeelden van een artiest die zijn vriendin aan haar haren de auto uittrok tijdens een ruzie. Ik was daar niet bij en ik weet de aanleiding ook niet. Maar ik voel dat ik even iets kwijt wil aan wat heren. Even voor álle duidelijkheid: wat een vrouw ook tegen je zegt, en hoe kwaad ze je ook maakt, fysiek blijf je ten allen tijde met je poten van haar af. Ik was echt in shock na het zien van deze beelden, wat een disrespect naar in het algemeen de vrouw, maar in dit geval naar de moeder van je kind. Kappen man...’

En tv-kok Miljuschka Witzenhausen: ‘Mijn maag draaide net om bij het kijken van de beelden bij LifeOfYvonne. Een heftige mishandeling van Jaimie Vaes door Lil’ Kleine. We kunnen dit niet ontzien. Vorige keer wisten we het. Maar hadden we geen beelden van het moment. Nu zien we het. Ik hoop zo dat dit goed en snel eindigt. Want dit is niet ok.’

Taakstraf

De rapper kreeg afgelopen vrijdag nog een taakstraf van 120 uur opgelegd voor het mishandelen van een stapper in een Amsterdamse club in 2019. De rechter achtte het bewezen dat hij een 28-jarige bezoeker uit het niets heeft getrapt. De mishandeling was grotendeels op camerabeelden vastgelegd.

Lil Kleine ontkende eerder de clubbezoeker te hebben mishandeld en liet na de zitting via zijn advocaat weten in hoger beroep te gaan. Volgens de rapper ontstond er gedoe nadat het slachtoffer met een glas had gegooid. Hijzelf zegt het slachtoffer niet te hebben aangeraakt. Wel geeft hij toe dat hij het slachtoffer had aangesproken omdat die tegen zijn verloofde, Jaimie Vaes, was aangelopen. De man zou volgens Lil Kleine ‘denigrerend en arrogant’ hebben gereageerd.