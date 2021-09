Rapper Lil Kleine breekt met platenlabel Top Notch

Lil Kleine zat vanaf het begin van zijn carrière bij het platenlabel. De rapper wordt in de toekomst bijgestaan door muziekgigant Sony Music en het onafhankelijke muziekplatform OWNIT. Dankzij deze samenwerking blijft Jorik Scholten, zoals hij eigenlijk heet, eigenaar van zijn muziek en kan hij naar eigen zeggen ‘zelf beslissen welke muzikale route hij neemt’. Scholten heeft in de nieuwe samenwerking ‘de volledige regie over creativiteit, releases, samenwerking en verdere uitingen’.

In het persbericht waarin de rapper de stap bekendmaakt, wordt nergens de naam Top Notch genoemd. Zo staat er: ‘na vele hits uitgebracht te hebben onder een platenlabel is dit een natuurlijke stap voor de 26-jarige muzikant’. Top Notch was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Lil Kleine werd in 2015 bij het grote publiek bekend met de track Drank & Drugs, een samenwerking met Ronnie Flex en Jack $hirak. Het nummer was niet alleen in Nederland en België een hit, maar ook in Duitsland. Daarna volgden twee meervoudig platina-albums Wop! (2016) en Alleen (2017). De rapper heeft meerdere nummer 1-hits op zijn naam staan, waaronder Krantenwijk, Miljonair en Verleden Tijd. Op dit moment is UHUH een populair liedje. Hij is ook een van de meest gestreamde Nederlandse artiesten ooit.

Onder vuur

Top Notch lag recent onder vuur omdat er geen enkele reactie werd gegeven nadat Lil Kleine op Ibiza was aangehouden voor de vermeende mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes, waar hij overigens niet voor wordt vervolgd. Scholten moet zich wel in januari voor de rechter verantwoorden voor een mishandeling tijdens een stapavond in Amsterdam.

