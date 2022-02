Rapper Lil Kleine nog vast op verdenking van mishandeling

Op die bewakingsbeelden is eveneens te zien dat Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, het hoofd van de vrouw tussen de autodeur klemt. Of de politie hem heeft aangehouden voor deze vermeende mishandeling of een ander incident, is nog onduidelijk.

De politie laat weten dat er eerder op zondagavond melding is gedaan van mishandeling op de Prinsengracht in Amsterdam. Een 27-jarige bestuurder werd aangehouden op de Stadhouderskade. Op dat moment zat hij alleen in de auto. Of het slachtoffer verwondingen heeft opgelopen, kan de politie op dit moment niet zeggen. De aanhouding vond om 20.20 uur plaats. Maandagochtend wordt een onderzoek gestart naar wat er precies gebeurd is. De verdachte blijft in ieder geval tot die tijd op het bureau, dat kan maximaal drie dagen duren.

De beelden van de vermeende mishandeling werden zondagavond geplaatst op het juice-kanaal van Yvonne Coldeweijer. ,,Ook wij hebben beelden gezien die zijn verspreid via social media’’, reageert het management van Jaimie Vaes en Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, tegen deze site. ,,Het management van Jaimie en Jorik heeft nauw contact met beiden en zal later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten.” Wat er precies is gebeurd, kan het management niet zeggen.

Scholtens advocaat Nienke Hoogervorst geeft nog geen reactie.

De beelden - donker en zonder geluid - zorgden voor geschokte reacties bij tal van bekende Nederlanders. Zo schreef zanger Jim Bakkum op Instagram: ‘Ik zag net beveiligingsbeelden van een artiest die zijn vriendin aan haar haren de auto uittrok tijdens een ruzie. Ik was daar niet bij en ik weet de aanleiding ook niet. Maar ik voel dat ik even iets kwijt wil aan wat heren. Even voor álle duidelijkheid: wat een vrouw ook tegen je zegt, en hoe kwaad ze je ook maakt, fysiek blijf je te allen tijde met je poten van haar af. Ik was echt in shock na het zien van deze beelden, wat een disrespect naar in het algemeen de vrouw, maar in dit geval naar de moeder van je kind. Kappen man...’

En tv-kok Miljuschka Witzenhausen: ‘Mijn maag draaide net om bij het kijken van de beelden bij LifeOfYvonne (zoals Coldeweijers kanaal heet). Een heftige mishandeling van Jaimie Vaes door Lil Kleine. We kunnen dit niet ontzien. Vorige keer wisten we het. Maar hadden we geen beelden van het moment’, verwees ze naar het eerdere veelbesproken incident tussen de rapper en Vaes op Ibiza. ‘Nu zien we het. Ik hoop zo dat dit goed en snel eindigt. Want dit is niet oké.’



Kim Feenstra reageerde, verwijzend naar het schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland: ‘Ik hoop dat Nederland na het zien van deze beelden net zo stellig is en blijft als dat Nederland doet met betrekking tot The Voice.’

Ook Olcay Gulsen liet van zich horen. In haar Instagram Stories deelde zij drie foto’s, met onder meer de tekst: ‘Liefde hoort geen pijn te doen.’ Zangeres Laura Jansen vroeg zich op Twitter af waarom veel mensen in haar kring nog reageren onder de berichten van de rapper. ‘Echt? Serieus? #heisanabuser’, schreef ze, oftewel ‘hij is een mishandelaar’.

Anouk, die gelijktijdig met Lil’ Kleine als coach te zien was in The Voice of Holland, doet op Instagram een oproep aan Jaimie. ‘Herwin je vrijheid na jaren van giftige, mentale, fysieke mishandeling.’ Van Lil’ Kleine verwacht de zangeres binnen een mum van tijd een ‘bullshit excuses om problemen te voorkomen’.

Demi de Boer, de vriendin van Lil Kleines goede vriend Ronnie Flex, post een quote in haar Instagram Stories: ‘De dag dat je een vrouw slaat, is de dag dat je officieel geen man meer bent, maar een dier.’

Taakstraf

De rapper kreeg afgelopen vrijdag nog een taakstraf van 120 uur opgelegd voor het mishandelen van een stapper in een Amsterdamse club in 2019. De rechter achtte bewezen dat hij een 28-jarige bezoeker uit het niets heeft getrapt. De mishandeling was grotendeels op camerabeelden vastgelegd.

Lil Kleine ontkende eerder de clubbezoeker te hebben mishandeld en liet na de zitting via zijn advocaat weten in hoger beroep te gaan. Volgens de rapper ontstond er gedoe nadat het slachtoffer met een glas had gegooid. Hijzelf zei het slachtoffer niet te hebben aangeraakt. Wel gaf hij toe dat hij het slachtoffer had aangesproken, omdat de persoon tegen zijn verloofde, Jaimie Vaes, zou zijn aangelopen. De man zou volgens Lil Kleine ‘denigrerend en arrogant’ hebben gereageerd.

Ibiza

Op Ibiza ging het vorig jaar ook mis tussen de rapper en Vaes. Lil Kleine moest een nacht in de Spaanse cel doorbrengen vanwege een vermeende mishandeling van zijn vriendin. De rechter op Ibiza seponeerde die zaak uiteindelijk.

In 2015 werd de Amsterdammer aangehouden voor opruiing en belediging. Bij een optreden vroeg hij het publiek een middelvinger op te steken richting ‘politie en justitie’. Tientallen meisjes bestormden daarna het politiebureau van Hilversum. Ook die zaak werd geseponeerd. Lil Kleine had volgens het Openbaar Ministerie beloofd het publiek niet meer tegen de politie op te ruien.

