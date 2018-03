Rapper Rick Ross in kritieke toestand in ziekenhuis

De 42-jarige Ross reageerde gisteren in zijn huis in Davie in Florida niet op prikkels en had last van zijn ademhaling. Daarom werd hij direct opgehaald met een ambulance. Volgens entertainmentsite TMZ ligt de rapper nu aan hartlongmachine, deze neemt een deel van het werk van de hart en longen over.



Het is nog niet duidelijk wat Ross precies onder de leden heeft en wanneer hij het ziekenhuis weer mag verlaten. Familie van de oprichter van de Maybach Music Group is met zoveel haast naar het ziekenhuis gereden, dat sommige zijn vergeten om de portieren van de auto's dicht te doen bij aankomst.



Het is overigens niet de eerste keer dat de Amerikaan, die met vele sterren heeft samengewerkt, met gezondheidsproblemen is opgenomen. In 2011 had hij twee epileptische aanvallen in een tijdsbestek van zes uur.