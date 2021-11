Rapper Travis Scott geeft ticketgeld terug na dodelijk concert

De rapper heeft een reputatie in de Verenigde Staten als aanjager van concerten die een ‘wilde, chaotische, energie losmaken bij zijn publiek’, zoals The New York Times het verwoordde. In één video uit Houston, die op YouTube was geplaatst maar inmiddels is verwijderd, zou Scott roepen: ,,Ik wil wat woede zien. Wie wil er woedend zijn?” Even later zei hij: ,,Er is een ambulance in de menigte, whoa, whoa, whoa”. Terwijl zijn optreden doorging, riep Scott op ‘de grond te laten schudden’. Een half uur later onderbrak hij het optreden met: ,,I love y’all. Kom veilig thuis. Welterusten!”



Vijf jaar geleden was dezelfde rapper al eens beschuldigd van roekeloos gedrag nadat hij fans in Chicago had aangemoedigd om over veiligheidsbarricades te klimmen. Twee jaar later werd Scott aangeklaagd door een fan die zei dat hij verlamd was geraakt nadat hij in een zaal van een balkon was geduwd terwijl de rapper optrad in Manhattan.



The New York Times legde ook de hand op de noodplannen van de organisatie, waaruit volgens de krant blijkt dat de medische dienst niet goed voorbereid was op het aantal slachtoffers. Zo zouden er voor het optreden van de rapper al meer bezoekers bij medische posten zijn geweest dan geholpen konden worden.