Rapster Nicki Minaj (36) verbijstert fans met abrupt nieuws: 'Ik ga met pensioen’

Nicki kreeg vorig jaar een relatie met Kenneth Perry. Ze verschenen in december voor het eerst samen op social media. Sindsdien krijgt Minaj veel kritiek op haar keuze. Perry heeft namelijk een flink strafblad. Zo is hij op 16-jarige leeftijd veroordeeld voor poging tot verkrachting en twaalf jaar later kreeg hij tien jaar cel voor doodslag.

Optredens in Nederland

Nicki, die hits scoorde als Starships en Anaconda, bracht in 2010 haar debuutalbum Pink Friday uit. Later verschenen Pink Friday: Roman Reloaded, The Pinkprint en Queen.

De rapster stond in maart van dit jaar nog in een goedgevulde Ziggo Dome in Amsterdam. In 2015 stond ze daar ook en in 2012 maakte ze haar debuut in Nederland in de Heineken Music Hall.