Rauw afscheid van het studentenleven

Toen hij het verzoek kreeg om het Nederlands Filmfestival te openen met zijn boekverfilming Niemand in de stad moest Michiel van Erp (54) wel lang nadenken. Uit zijn ervaring als festivalbezoeker weet de regisseur dat de eerste avond van het filmfestijn niet voor iedereen een lolletje is.



Menige openingsfilm is in de afgelopen jaren geflopt en afgekraakt. Bovendien staat de avond bol van de toespraken en huldigingen voordat het hoofdmenu wordt geserveerd. Toch neemt Van Erp de gok. ,,Mijn film is goed genoeg. Daarom ben ik niet bang om in het hol van de leeuw in première te gaan.’’



Niemand in de stad is gebaseerd op de gelijknamige roman van Philip Huff uit 2012. Het verhaal volgt enkele Amsterdamse studenten op een keerpunt in hun leven. Waarom koos Van Erp, die talloze documentaires en de bekroonde tv-serie Ramses op zijn naam heeft staan, voor dit verhaal?



,,Ik herkende heel veel van mezelf in de zoektocht die deze jongeren meemaken’’, zegt de filmmaker. ,,Vragen als 'wie ben ik?, wat verwacht ik van het leven?, welke kant wil ik op?' Iedereen die heeft gestudeerd kent die vragen. Ikzelf ook tussen mijn 18de en 23ste. Ik had in Delft industriële vormgeving gestudeerd, heb een tijdje geacteerd, maar vond mijn draai pas echt toen ik bij de VPRO mee kon werken aan een programma voor beginnende filmers.’’



De figuren uit het boek zijn omschreven als hemelbestormers zonder idealen. Zowel het boek als de film gaat over een generatie die erg op zichzelf is gericht, zegt Van Erp. ,,Een sleutelscène in de film betreft hun studentensociëteit. Een van de studenten vraagt waarom er geen ramen zijn. Hij denkt dat er niemand naar binnen mag kijken, maar hij krijgt te horen dat het andersom is. ‘Het is omdat wij niet naar buiten willen kijken.’ Die opmerking typeert deze jongens.’’



Een ander cruciaal moment in Niemand in de stad betreft de zelfmoord van een van de hoofdpersonen. Van Erp kon de reactie van zijn belangrijkste personage goed voorstellen. ,,Toen ik 15 was heeft mijn beste vriend, die net zo oud was, zich van het leven beroofd. Tot op de dag van vandaag weet ik niet waarom hij dat heeft gedaan. Ik kon zijn ouders ook niet troosten. Niemand zag het aankomen.



,,Tot zijn daad vertrouwde ik alles in het leven. Maar dan besef je pas dat er in het leven verschrikkelijke dingen gebeuren waarvoor geen verklaring is. Het was voor mij een belangrijke stap naar volwassenheid.’’