Raymann hervat theateroptredens

,,Gisteren gevloerd door een oude rugblessure en fysio gehad. Vandaag een stuk beter opgestaan", schrijft Raymann. Voordat hij naar Theater Castellum in Alphen aan den Rijn afreist gaat hij nogmaals naar de fysiotherapeut en trekt hij nog wat baantjes in het zwembad. ,,Bedankt voor alle beterschapswensen en excuses aan het publiek in Arnhem dat ik gister er niet bij kon zijn!"



In de cabaretvoorstelling Schudden aan die boom, die hij in Alphen doet, behandelt Jörgen Raymann de vooroordelen over zijn voorouders. Dat is een andere voorstelling dan de show die hij gisteravond moest annuleren. De geannuleerde voorstelling maakte deel uit van zijn tweede theatertournee Save the Earth! over de nalatenschap van astronaut Wubbo Ockels.