Razzie trekt Bruce Willis-award in na nieuws over ziekte acteur

Willis maakte woensdag bekend dat hij stopt met acteren omdat hij lijdt aan afasie. Dit is een hersenaandoening waardoor het moeilijk is woorden te onthouden en uit te spreken. “Na overleg heeft de jury van de Razzies besloten de prijs in te trekken”, melden de oprichters van de anti-award in een verklaring. “Het is niet gepast om een prijs uit te reiken voor een slechte prestatie als een medische aandoening hiervan mede de oorzaak is.”