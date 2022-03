Reacties op klap Will Smith: Van ‘surreëel moment’ tot ‘het was ook wel een ongevoelige grap’

VideoHollywoodsterren en komieken noemen het incident waarbij Will Smith presentator Chris Rock een klap gaf op het podium tijdens de uitreiking van de Oscars een ‘surreëel moment’. Ze veroordelen het geweld, maar toch is er ook enig begrip voor Smith.

Euphoria-acteur Coleman Domingo uitte zich diplomatiek voor de camera’s van vakblad Variety, dat de Oscargangers opving bij de beroemde Vanity Fair-afterparty. ,,Hij komt uit West-Philadelphia, net als ik, en wij zijn zeer gepassioneerde mensen. Zijn passie nam even de overhand, dacht ik op dat moment. In zijn bedankspeech even later, was hij zich bewust van zijn eigen tekortkoming door aan iedereen zijn verontschuldigingen aan te bieden.” Actrice Minnie Driver, bekend van Good Will Hunting, vond het ‘moeilijk om iemands pijn zo te zien’. ,,Het was heel persoonlijk. We zijn allemaal bekend met hoe emoties hoog op kunnen lopen. Ik begrijp dat er meer kanten aan zo’n verhaal zitten. Ik hoop echt dat ze het later goedmaken.”

Lees ook Play Will Smith slaat Chris Rock op Oscarpodium en schokt live-publiek

Tennisster Serena Williams deelt in een filmpje in haar Instagram Stories dat ze ‘even moest gaan zitten en haar drankje moest neerzetten’ om vervolgens zichzelf met grote ogen in beeld te brengen, alsof ze gechoqueerd is van wat er gebeurde. Smith is de hoofdrolspeler in King Richard, een film over de vader van de tenniszussen Williams.

Acteur en komiek Billy Eichner zei dat hij het een surreëel moment vond. ,,Het was een goede show, tot die een opmerkelijke en onverwachte wending kreeg. Ik dacht dat ik aan het dromen was, het was zo raar.” Lakeith Standfield, die onder meer speelt in Judas and the black Messiah, noemt het eveneens surreëel. ,,Vooral vanwege de plek waar het gebeurt. Maar dit soort dingen gebeurt op straat, over de hele wereld.”

Scheldkannonade

Komiek Chris Rock had zich de woede van Smith op de hals gehaald toen hij een grap maakte over zijn vrouw, Jada Pinkett Smith. Hij zei dat ze de volgende keer de rol van G.I. Jane (een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt) wel op zich zou kunnen nemen (vanwege haar kale hoofd). Daarop stond Smith op van zijn stoel, liep quasi koelbloedig richting Rock en sloeg hem in zijn gezicht. Eenmaal terug op zijn plek begon een scheldkanonnade. Hij schreeuwde dat hij het niet in zijn ‘fucking’ hoofd moest halen om de naam van zijn vrouw nog één keer te gebruiken. Jada Pinkett Smith (50) lijdt aan alopecia, een aandoening waarbij iemand plots hevige haaruitval krijgt.

Rock was overrompeld en lachte het eerst weg. ,,Wauw, Will Smith slaat me. Het was slechts een G.I. Jane-grap”, suste hij. Toen Smith nog een keer zei dat hij de naam van zijn vrouw nooit meer mocht zeggen, reageerde Rock met ‘oké, dat zal ik niet meer doen’. Hij herpakte zich: ,,Dat was uhh... de beste avond uit de geschiedenis van de televisie.’’ Even later, toen Smith de Oscar voor beste acteur in ontvangst mocht nemen voor zijn rol in King Richard, bood hij iedereen zijn verontschuldigingen aan, alleen niet specifiek aan Rock.

Lees hieronder verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Komiek en actrice Kathy Griffin noemt het op Twitter ‘een zeer slechte gewoonte om het podium op te lopen en een cabaretier fysiek aan te vallen’. ‘Nu moeten we ons allemaal zorgen maken over wie de volgende ‘Will Smith’ gaat spelen in comedyclubs en theaters.’ De Britse komiek London Hughes grapt dat ze zich gewaarschuwd voelt. ‘Dus publiek geweld is het antwoord op een ongevoelige grap in 2022? Mijn volgende Netflix-special doe ik wel via Zoom.’ Good Sam-actrice Sophia Bush noemt geweld ‘niet oké’. ,,Geweld is nooit het antwoord. Maar ook: dit is de tweede keer dat Chris Jada belachelijk maakt op het Oscars-podium, en vanavond ging hij achter haar alopecia aan. Iemand kapotmaken om een auto-immuunziekte is verkeerd. Het is wreed om dat met opzet doen. Ze hebben allebei een adempauze nodig.”

De Academy liet in een verklaring weten ‘geen enkele vorm van geweld goed te keuren’. In Amerika werd het geluid tijdens Smiths scheldkanonnade weggedraaid, in veel andere landen kon het publiek horen wat de latere Oscarwinnaar riep.

Intussen heeft de politie in Los Angeles volgens vakblad Variety laten weten dat Rock geen aangifte wil doen tegen Smith en dat ze de zaak laten rusten. ,,Als hij toch aangifte wil doen op een later moment, staan we klaar om het incident te onderzoeken.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Volledig scherm Chris Rock en Will Smith, net na de klap. © REUTERS