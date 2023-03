Reacties op overlijden De Bie: Visionair, kunstenaar én fijn mens

‘Bij het verdrietige bericht van overlijden van krasse knar Wim de Bie denk ik terug aan de zondagavonden van mijn jeugd’, schrijft premier Mark Rutte op Twitter. ‘Vaste prik: Koot en Bie met onvergetelijke types als Tedje van Es. Wim de Bie was visionair, scherp, humoristisch. Sterkte aan alle nabestaanden.’

Kasper van Kooten, de zoon van Kees, deelt op Twitter een korte reactie naar aanleiding van het overlijden van Wim de Bie, de collega en goede vriend van zijn vader. ‘We rouwen. Rust zacht lieve Wim’, schrijft hij met een zwart hartje. Van Kooten deelt daarbij de hashtag #geencommentaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Bie overleed op 83-jarige leeftijd. Hij kampte al jaren met ernstige gezondheidsproblemen. De Bie kreeg grote bekendheid als lid van het duo Van Kooten en De Bie. Samen maakten ze satirisch theater en verzorgden in de jaren 70, 80 en 90 iconische televisieprogramma’s voor de VPRO.

Lol hebben om het lol hebben, daar was Wim de Bie niet van. ,,Er moest een betekenis, een boodschap aan gekoppeld worden”, zegt collega en generatiegenoot Freek de Jonge, die in het verleden met De Bie samenwerkte. ,,Hij was eigenlijk altijd de strijder voor, of de vertegenwoordiger of redacteur van het zuivere van het engagement. Het moest een inzicht verschaffen over een situatie. En daar was hij soms een beetje calvinistisch streng in, maar dat was zijn sterke punt in dat duo.”

De Jonge noemt De Bie ook ‘een dierbare vriend’, ,,misschien zelfs iets meer een dierbare collega. En een monument in televisie-amusement, en ook als satiricus. Maar Wim was misschien wel ondanks alles een grappenmaker, hij was heel erg komisch omdat hij het eigenlijk allemaal zo ongelooflijk serieus meende. En het was een fijn mens om mee om te gaan.”

‘Dit vraagt om een dag van collectieve rouw’, zo stelt schrijver en wijnboer Ilja Gort op Twitter.

Blijvende invloed op de Nederlandse taal

Het duo heeft een blijvende invloed uitgeoefend op de Nederlandse taal. Meerdere termen werden ook toegevoegd aan de Van Dale omdat zij na decennia nog steeds ingeburgerd zijn in het vaderlandse taalgebruik.

‘Hoor zojuist dat Wim de Bie is overleden’, schrijft presentator Frits Spits van radioprogramma De Taalstaat op Twitter. ‘Een groot kunstenaar, een (taal)vernieuwer, iemand die ons met Kees van Kooten een spiegel voorhield, richtingbepalend voor mijn generatie. Ik wens iedereen die dicht bij hem stond alle mogelijke sterkte. Ik zal hem nooit vergeten.”’

Neerlandicus en hoogleraar Marc van Oostendorp van de Radboud Universiteit stelt dat De Bie ‘een bijzondere fascinatie voor alledaagse taal’. ,,Hij had aandacht voor de kleine details van de gewone spreektaal”, aldus Van Oostendorp. ,,Zij wisten de alledaagse taal in de etalage te zetten door er een unieke, grappige draai aan te geven.”

Als voorbeeld noemt Van Oostendorp een sketch van ‘vrije jongens’ Jacobse en Van Es. ,,Hierin wisten ze een hele reeks grappen rond de verschillende betekenissen van het woord scheiding op een fenomenale manier op elkaar te stapelen”, legt hij uit. ,,Het is ook ontzettend knap hoe elk typetje dat zij bedachten een ander taalgebruik bezigt. Het is onwaarschijnlijk knap hoe die sketches in woordgebruik en formulering echt van elkaar verschillen.”

Talloze typetjes in het collectieve geheugen

Behalve hun taalgebruik hebben ook talloze typetjes zich in het collectieve geheugen gegrift, zoals De Positivo’s, de zusjes Jet en Koosje Veenendaal, moeder en zoon Frank en Carla van Putten en de gebroeders Arie en Gé Temmes. Legendarisch was ook De Tegenpartij, herinnert politicus Richard de Mos zich. ‘Jij was mijn jeugdheld. Later stiekem bij campagnevoeren voor Hart in Den Haaf ook leuke elementen van De Tegenpartij overgenomen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Journalist Arjan Noorlander deelt een filmpje van De Bie als een vlotte VVD’er in Laren uit 1997. ‘Wim de Bie had al de beste Mark Rutte voordat Rutte bestond.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Cabaretier Vincent Bijlo staat op Twitter ook stil bij de talloze typetjes. ‘Wim de Bie. Na bericht van zijn heengaan paraderen Robbie Kerkhof, Walter De Rochebrune, Tedje van Es, Ab van der Laak, Thea Ternauw, Mémien Holboog, meneer Foppe, Otto Den Beste en al zijn andere creaties door mijn hoofd. Maar vooral Wim de Bie zelf, wat heb ik veel aan hem gehad.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: