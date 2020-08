Realityserie over topmodel Summer de Snoo (11) te zien bij Videoland

Regisseur Cheeru Mampaey volgde Summer en haar familie en geeft in drie delen een persoonlijk kijkje in hun leven. De realityserie laat zien wie Summer is, wat ze graag doet en wat ze allemaal leuk vindt. Of dit gaat om haar modellenwerk, naar school gaan of tijd doorbrengen met haar familie op de camping.



Haar succesverhaal kent ook een keerzijde. Zo kregen Summer, behalve model ook talentvol voetballer en hoogbegaafd, en haar ouders behoorlijk wat kritiek te verstouwen. Vader Joeri en moeder Jessica zouden hun dochter uitbuiten. Dat kwam onder meer ter sprake in de talkshow van Eva Jinek, waar de toen 9-jarige Summer en haar moeder te gast waren. Volgens de ouders van Summer is daar echter geen sprake van, zo pareerden ze die felle kritiek eerder op deze site. Alles wat hun dochter verdient gaat naar een speciale rekening voor later.