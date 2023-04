Recensie: verkeersincident loopt gruwelijk uit de hand in unieke Netflix-serie Beef

Beef Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Zwarte komedie (Netflix)



Het voorval leidt tot een roekeloze achtervolging die bijna fataal afloopt. Laat maar waaien denkt een verstandig mens op dat moment. Maar niet deze twee. Zij beginnen aan een pesterij-marathon die steeds meer uit de hand loopt, zeker als zij elkaars adressen uitvissen.

Over deze twee kemphanen gaat de serie Beef op Netflix. Al snel wordt duidelijk dat de andere wegpiraat een vrouw is; Amy, een onderneemster in kamerplanten. Welgesteld, ouder van een verpest dochtertje en getrouwd met een kunstenaar, een regelneef van het zuiverste soort.

De klusjesman Danny, net als Amy ook van Aziatische komaf, is in alles haar tegenpool. Geen succes, geldnood en in sociaal opzicht ook niet erg begaafd.

Eén ding bindt deze twee. Beide personages staan niet gelukkig in het leven. De therapiesessies van Amy en haar man zijn pijnlijk absurd en ongemakkelijk lachwekkend. Het streven naar perfectie in haar leven breekt Amy steeds meer op.

Danny kan zich een dergelijke luxe niet permitteren. Hij kampt met schulden en een inwonende onverantwoordelijke broer die in bitcoins handelt. De eerste confrontatie met Amy bestaat uit een bezoek aan haar huis waar hij de dure badkamer onder urineert.

De verkeersruzie ontaardt in het afreageren van het tweetal op elkaar. Hun echte problemen lijken onoplosbaar, dus dan maar de frustraties botvieren met voor extreme maatregelen bij derden. Met gruwelijke gevolgen.

In menig opzicht doet Beef denken aan de komedie Tin Men (1987) met Danny DeVito en Richard Dreyfuss die ook begint met een aanrijding die uit de hand loopt. Maar in Beef wordt niet alleen gemikt op de lach, maar wordt een maatschappelijk probleem aangeharkt. Mensen hebben tegenwoordig te korte lontjes en reageren zich op vreemden af. In het verkeer, in het voetbalstadion of in de wachtkamer bij de huisarts.

Dat maakt Beef tot een unieke serie. Meesmuilen om personages met wie je eigenlijk diep medelijden moet hebben.

© Netflix

