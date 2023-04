Recensie White House Plumbers: hoe knullig was Watergate?

vier sterrenWoody Harrelson vertolkt in de HBO-serie White House Plumbers een van de hoofdrolspelers in het Watergateschandaal. ,,Ik vroeg diverse keren aan de regisseur of die inbraak echt zo knullig was verlopen. Elke keer kreeg ik een bevestiging.”

Het Watergateschandaal, dat in 1974 het aftreden van president Richard Nixon inluidde, blijft film- en seriemakers in Hollywood fascineren. Met als onbetwist hoogtepunt natuurlijk de speelfilm All The President’s Men (1976) over de twee journalisten van The Washington Post die de inbraak in het Democratische hoofdkwartier uitplozen en de val van Nixon in gang zetten.

Recenter is de dramareeks Gaslit (2022) waarin Julia Roberts Martha Mitchell vertolkt, de kleurrijke echtgenote van de verantwoordelijke minister van justitie John Mitchell die de handelwijze van haar man openlijk in de media afkeurde en vervolgens werd gekidnapt. Was dit al een waanzinnig verhaal, het kan nog gekker.

Dat blijkt uit de nieuwe vijfdelige serie White House Plumbers waarin tot in de details de inbraak wordt gereconstrueerd wat leidt tot een zwarte komedie vol bizarre details over de blunders en de knulligheid van de compleet gestoorde hoofdrolspelers. Het betreft de twee bedenkers van de inbraak in het Watergatecomplex, E. Howard Hunt en G. Gordon Liddy. Beiden zijn uitgerangeerde medewerkers van respectievelijk de CIA en de FBI, maar grijpen hun laatste kans als het herverkiezingsteam van Nixon naar wanhopige maatregelen grijpt om de Democraten dwars te bomen.

Zowel Hunt als Liddy is extra gemotiveerd. De laatste verklaart dat hij Amerika wil beschermen tegen een communistische invasie. Liddy is ook de man die hand diverse keren boven een kaars houdt, derdegraads verbrandingen oploopt alleen maar om zijn gelijk te halen. Als zijn collega Hunt met echtgenote bij hem op bezoekt voor een gezellig dinertje worden zij getrakteerd op toespraken van Adolf Hitler die snoeihard uit de luidsprekers schallen.

Hunt op zijn beurt leeft ook in zijn eigen wereld. Hij was al aan de kant gezet totdat het Nixon-team weer een beroep op hem deed. Hunt schreef op dat moment vooral onleesbare spionageromans die alleen zijn zoon kan waarderen.

Extra saillant verhaal

Woody Harrelson (Cheers Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) en Justin Theroux (Miami Vice en The Spy Who Dumped Me) spelen deze malloten. Beide acteurs geven toe dat zij zich voortdurend afvroegen of dit allemaal echt was gebeurd. Harrelson: ,,Ik heb diverse keren aan de regisseur gevraagd of die inbraak echt zo knullig verlopen. Elke keer kreeg ik een bevestiging.”

Zo blijkt uit de reeks die gebaseerd is op het boek Integrity, dat er meerdere keren door het inbrekersteam een poging werd gedaan om het Watergatekantoor binnen te dringen. Een keer werden zij door een bewaker per ongeluk opgesloten in een vergaderzaal en een andere keer had een van de Cubaanse inbrekers de verkeerde sleutel meegenomen.

,,Het was inderdaad lachwekkend hoe dit allemaal is verlopen”, constateert Theroux die de serie als een politieke satire zou willen omschrijven. ,,Je kan je niet meer voorstellen dat deze brokkenpiloten zolang hun gang konden gaan en daardoor uiteindelijk ook verantwoordelijk waren voor de val van president Nixon. Dat maakt dit verhaal extra saillant.”

Voor de hoofdrolspelers was het ook verbijsterend om mee te maken hoe deze mannen die tot lange gevangenisstraffen werden veroordeeld overtuigd bleven over hun aanpak. Theroux: ,,Ze waren niet alleen verblind door hun ambitie maar geloofden echt dat zij bezig waren hun land een dienst te bewijzen.”

In de serie krijgt het gezin van Hunt ook veel aandacht. Harrelson: ,,Ik was op een gekke manier ook wel ontroerd door hoe Hunt zich ten opzichte van zijn gezin groot wilde houden. Dat het uiteindelijk verkeerd afloopt vond ik toch wel tragisch.” Mevrouw Hunt komt bij een vliegtuigongeluk om het leven, terwijl zij aan boord aan een journaliste opening van zaken gaf over de inbraak.

Vergelijkingen tussen dit schandaal uit de jaren 70 en het huidige politieke klimaat in Amerika zijn volgens de acteurs onvermijdelijk. Theroux: ,,Destijds leek Watergate op een ongeloofwaardig stripverhaal, maar wat er nu in ons land gebeurt in Washington tijdens het Trumptijdperk was natuurlijk nog meer bizar. Ik vrees dat we het einde daarvan nog niet hebben gezien. Wat vind jij, Woody?”

Harrelson: ,,Ik ben het helemaal met je eens. Ik zou het niet beter kunnen verwoorden.”

