Rechtbank oordeelt over inbraak bij Connie Witteman

Bij de inbraak op 7 juli werd een grote hoeveelheid sieraden, dure horloges, contant geld en andere spullen meegenomen. Volgens de advocaat van de slachtoffers is de waarde daarvan geschat op 2,8 miljoen euro. Sommige spullen waren afkomstig van de overleden ex-man van Witteman, Hans Breukhoven.

Hoofdverdachte is Illias L. (23), die volgens het Openbaar Ministerie (OM) op camerabeelden staat en van wie DNA-sporen zijn aangetroffen. L. heeft geen bekentenis afgelegd en beriep zich op zijn zwijgrecht. Hij gaf wel toe dat hij een officier van justitie per telefoon had bedreigd, iets waarvan hij spijt betuigde.