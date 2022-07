Rechtbank wijst verzoek van Amber Heard om Depp-zaak te verwerpen af

Volgens de advocaten van Heard was er sprake van fraude omdat een van de juryleden niet de juiste geboortedatum op zijn oproepkaart had staan. Maar volgens de rechter had dit probleem eerder aangekaart moeten worden. Bovendien acht de rechter niet bewezen dat hier sprake is geweest van opzettelijke fraude.

Depp had Heard aangeklaagd vanwege een opiniestuk dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Ze noemde in het artikel in de Washington Post geen naam, maar volgens de acteur was het overduidelijk dat het over hem ging. Hij stelde dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk en wees hem ruim 10 miljoen dollar toe.