Rechter: Britse krant mocht Johnny Depp ‘vrouwenmepper’ noemen

Acteur Johnny Depp heeft de rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun verloren. De acteur nam juridische stappen nadat hij in een opiniestuk een ‘wife beater’ (vrouwenmepper) werd genoemd.

Rechter Andrew Nicol zegt dat Depp niet is geslaagd in zijn ‘lasterzaak’, hoewel hij ‘de nodige elementen voor zijn zaak voldoende heeft aangetoond’. Maar de verdediging van The Sun heeft op haar beurt laten zien dat ‘wat zij hebben gepubliceerd in de betekenis van de woorden zoals ik ze lees, kunnen aantonen dat het de waarheid is’. De rechter oordeelt daarmee dat de krant de woorden mocht toeschrijven aan de acteur, omdat hij zijn ex-vrouw Amber Heard wel heeft mishandeld.

De uitspraak volgt na een bijna drie weken durende rechtszaak in juli, waarin Heard ook als getuige werd opgeroepen. Depp had de zaak tegen The Sun aangespannen om een artikel uit 2018, waarin hij een ‘vrouwenmepper’ werd genoemd na beschuldigingen van zijn ex-vrouw. De 57-jarige acteur ontkende dat hij dat is en stelde dat The Sun die claim niet kon hardmaken. Depp eiste daarom een rectificatie van de publicatie en een fikse schadevergoeding.

Moed

Een woordvoerder van The Sun laat weten blij te zijn met de uitspraak. ,,The Sun komt al twintig jaar op voor slachtoffers van huiselijk geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld moet nooit de mond worden gesnoerd en we zijn de rechter dankbaar voor zijn zorgvuldige overwegingen en bedanken Amber Heard voor haar moed voor het leveren van bewijs aan de rechtbank.”



Het huwelijk van Depp en Heard, die van 2015 tot en met 2017 getrouwd waren, kwam tijdens de zaak veelvuldig aan bod. De exen beschuldigden elkaar over en weer van mishandeling en ontkenden zelf gewelddadig te zijn geweest.

Volledig scherm Actrice Amber Heard, de ex van Depp, getuigde tegen hem in de rechtszaak. © AFP

