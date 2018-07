Rechter doet vandaag uitspraak over verspreiden plasseksfilmpje Paay

Op 13 juni dit jaar was al duidelijk dat de strijdende partijen niet tot een schikking konden komen. Daarop besloot de rechtbank vandaag toch uitspraak te doen. Eind mei troffen Paay, vertegenwoordigers van GeenStijl en de twitteraar elkaar voor de eerste keer over de zaak. De rechter gaf toen aan dat de partijen er onderling uit moesten komen.



De rechtszaak draait om een seksvideo waarop te zien is hoe Patricia Paay plasseks heeft met een man. Een link naar het filmpje, gedeeld op Twitter, werd op de site van GeenStijl geplaatst. Vanuit daar werd de video in anderhalf uur tijd bijna een miljoen keer bekeken. Paay gaf vervolgens aan het gevoel te hebben gehad 'dood te willen', nadat het filmpje massaal gedeeld en bekeken werd.



Patricia Paay wil een bedrag van 450.000 euro voor immateriële schade, oftewel het schenden van haar privacy en haar goede naam. Ook zou ze inkomsten zijn misgelopen door het openbaar maken van het pijnlijke videootje. Het gaat om precies te zijn om 2,5 ton voor geleden immateriële schade (zoals psychische problemen, red.) en 2 ton aan materiële schade: gemiste opdrachten waar ook haar dochter Christina last van had. Volgens haar advocaat Johan Langelaar is 'ongekend en uniek' inbreuk gemaakt op de privacy van de oud-zangeres.