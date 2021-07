Rechter in Los Angeles weigert vader Britney Spears te ontslaan als curator

Het verzoek van de advocaat van popster Britney Spears om haar vader Jamie te ontslaan als toezichthouder, zo blijkt uit een document van de rechtbank. Wel zou de rechter in Los Angeles ermee in hebben gestemd dat de financiële instelling Bessemer Trust gaat optreden als mede-curator.

In gerechtelijke dossiers zei Britney Spears dat ze wilde dat de particuliere vermogensbeheerder de Bessemer Trust zou worden aangesteld als “enige curator”. Uit documenten die in Los Angeles zijn ingediend op 30 juni, blijkt echter dat rechter Brenda Penny het verzoek weigerde, zo beschrijven meerdere media waaronder de Britse krant The Guardian.

De rechter zou wél hebben goedgekeurd dat Bessemer Trust de mede-curator wordt. Britney’s advocaat Sam Ingham diende in november een verzoek in om haar vader Jamie te laten verwijderen als curator. Om onduidelijke redenen wachtte hij daarna maanden met het benodigde papierwerk dat hij namens Bessemer Trust, dat Jamie in zijn voorstel zou vervangen, moest indienen. Nu hij dat eindelijk alsnog heeft gedaan, laat de rechter weten Bessemer aan te stellen als mede-curator, maar óók Jamie Spears aan te houden in die rol.

De rechter tekende voor de uitspraak na de veelbesproken getuigenis van Britney op 24 juni, waarin ze zich fel uitsprak tegen het curatorschap en de rol van haar vader daarin. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat haar juridische team opnieuw zal proberen Jamie uit die functie te zetten.

Explosieve verklaring

In een explosieve verklaring in de rechtbank sprak Britney Spears na jaren van zwijgen over de controle die haar vader op haar leven heeft. ,,Ik wil gewoon mijn leven terug.” Een internationale beweging van fans vermoedde het al langer: popster Britney Spears (39) is doodongelukkig onder curatele van haar vader. Sinds een mentale inzinking in 2008 bepaalt hij als haar bewindvoerder haar zakelijke en professionele leven. Britney zweeg of vertelde de wereld dat het prima met haar ging, maar dat is een ‘leugen’, sprak ze gisteravond laat voor een virtuele zitting van de rechtbank in Los Angels. ,,Ik ben niet gelukkig, ik slaap niet. Ik ben zo boos, het is krankzinnig. En ik ben depressief.”

Een rechter moest beoordelen of haar vader en een co-bewindvoerder de baas blijven over haar leven en carrière. Spears zei dat ze lang niet wist dat ze een aanvraag kon indienen om de curatele op te heffen. Dat wil ze, vertelde de zangeres die eind jaren negentig beroemd werd met Baby One More Time, in een emotioneel betoog. ,,Ik wil gewoon mijn leven terug.” Ze zei zich een ‘slaaf’ te voelen en onder meer gedwongen te zijn meermaals per week naar therapie te gaan op een plek waar fotografen haar opwachten. ,,Ik geloof oprecht dat deze bewindvoering neerkomt op misbruik.”

Spears sprak de afgelopen jaren maar heel zelden in het openbaar over haar situatie, ondanks grote zorgen onder fans die een heuse Britney-bevrijdingsbeweging vormden. Ook gisteren stonden demonstranten met protestborden voor de rechtbank. En ze kreeg bijval van sterren als Justin Timberlake, die stelde dat ‘we allemaal Britney zouden moeten steunen’.

Britney Spears schetste hoe ze als 39-jarige vrouw en moeder van twee tienerzoons geen enkele vrijheid heeft. Zo heeft ze een spiraaltje met anticonceptie, maar mag ze niet naar de dokter om het te laten verwijderen. ,,Ik wil trouwen en een baby krijgen. Mij is verteld dat ik dat door de curatele niet kan,” zei ze. Ze zou zelfs niet met haar vriend, fitnesstrainer Sam Ashgari, mogen meerijden in de auto. De popster zegt nooit eerder publiekelijk gesproken te hebben over haar situatie omdat ze dacht dat niemand haar zou geloven.

‘Niet leuk meer’

De Amerikaanse zangeres - die na de zaak vakantie is gaan houden op Hawaï, liet weten dat ze de roddelpers helemaal zat is. Ze wordt constant gestoord door fotografen. ‘Het is echt niet leuk meer’, schrijft de zangeres op Instagram. Ze vraagt de roddelpers om op te rotten.

Spears wordt op de hielen gezeten door de paparazzi, tot groot ongenoegen van het popicoon. Op Instagram haalt ze uit naar de fotografen. ‘Het is een gekke situatie hier in Maui. De paparazzi weten dat ik hier ben en het is echt niet meer leuk. Het is bijna onmogelijk om ergens heen te gaan, omdat ze overal opduiken om foto’s te maken’, schrijft ze. Ze maken niet alleen foto’s, ze bewerken de plaatjes ook nog eens zo dat ze er slecht uitziet, beweert Spears. ‘Ik weet dat mijn lichaam niet perfect is, maar ik zie er zeker niet uit zoals zij mij portretteren. Het is onbeleefd en gemeen, dus paparazzi: rot op!’ Haar zin eindigt ze met een paar scheldwoorden en in het bijbehorende filmpje is F*ck you te horen, van collega-zangeres Lily Allen.

Controle over eigen leven

Intussen is haar ex-man Kevin Federline (43) er helemaal voor dat ze weer controle krijgt over haar eigen leven, maar wil wel dat een expert naar haar kijkt om er zeker van te zijn dat ze daartoe in staat is. Kevins advocaat benadrukt volgens Page Six dat zijn cliënt Britney ‘het liefst zo snel mogelijk weer gelukkig ziet’, maar dat hij het belang van hun kinderen voorop stelt. ,,We zijn ervan op de hoogte gebracht dat Britney een einde wil maken aan het curatorschap van haar vader Jamie. En daar zijn wij het ook mee eens. Alleen spelen er in deze zaak meerdere dingen, die mijn cliënt en ik goed willen duidelijk maken. Zo heeft Britney onder meer gezegd dat ze door haar curator verplicht werd om het medicijn lithium te gebruiken, wat haar enorm afstompte en zelfs een dronken gevoel gaf. Zoiets is natuurlijk niet wenselijk in de omgeving van haar kinderen’’, aldus Mark Vincent Kaplan, de advocaat van Federline.

Spears staat sinds 2008 onder curatele van haar vader. Kort daarvoor was ze in grote mentale problemen geraakt. Maar sindsdien heeft ze vier albums uitgebracht en onder meer vier jaar lang succesvol opgetreden in Las Vegas. Curatele wordt doorgaans ingesteld voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. ,,Ik ben niet goed in wat ik doe, ik ben geweldig in wat ik doe,” benadrukte Spears.

Quote Ik ben niet goed in wat ik doe, ik ben geweldig in wat ik doe Britney Spears

Haar advocaat, Samuel Ingham, heeft eerder in de rechtbank laten weten dat ze bang is voor haar vader en niet zal optreden zolang hij de controle over haar financiën heeft. In eerder rechtszittingen blijkt Spears ook al te hebben aangegeven dat ze het gevoel heeft dat de curatele gebruikt wordt om haar te onderdrukken en controleren. Ze zei dat haar vader, die eerder kampte met alcoholverslaving, ‘geobsedeerd’ was door haar, volgens rechtbankdocumenten die de New York Times eerder op de kop tikte.

Haar vader stelde in diverse rechtszittingen over de constructie dat hij doet wat het beste voor haar is. Ondertussen kreeg hij enkele procenten van de miljoenen die zijn dochter in de showbusiness verdiende. Zij kreeg ondanks haar zelf vergaarde fortuin slechts een toelage van 2000 dollar per week, onthulde New York Times.

